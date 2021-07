Leere Bänke im texanischen Abgeordnetenhaus. Weil die Demokraten fehlen, kann nicht abgestimmt werden. Foto: AP / Eric Gay

Es begann am Sonntag mit einem Anruf: John Bucy möge Austin bitte umgehend verlassen und sich auf den Weg nach Washington machen. Kurz darauf saß der Abgeordnete in seinem Auto, einem Jeep Wrangler. Neben ihm seine Frau Molly, im Kindersitz Bradley, die 17 Monate alte Tochter. Nach 24 Stunden, nach einer nur von kurzen Pausen unterbrochenen Fahrt, war die Hauptstadt erreicht – das Ziel ihrer Flucht.

Bucy, ein Demokrat, der einen Wahlkreis der aufstrebenden Hightech-Metropole Austin im Parlament von Texas vertritt, suchte das Weite, um eine umstrittene Reform zu blockieren. Die Republikaner, in beiden Kammern der Legislative in der Mehrheit, hatten kurzfristig eine Abstimmung über neue Wahlgesetze angesetzt. Sie wollten die Paragrafen in einer Weise ändern, dass die Stimmabgabe erschwert wird – was in der Praxis fast immer Nachteile für ihre Gegner bedeutet. Noch diese Woche sollte das Votum über die Bühne gehen. Es war klar, dass die Konservativen gewinnen würden.

Kein Quorum für das Wahlgesetz

Also beschloss die Fraktion der Demokraten, sich der Abstimmung durch Flucht zu entziehen, durch eine spektakuläre Absetzbewegung in Richtung Ostküste. Solange die Oppositionsbänke leer sind, ist das Parlament in Austin handlungsunfähig. Mindestens zwei Drittel der Abgeordneten müssen anwesend sein, sonst kann es keine Beschlüsse fassen.

Wie lange der Showdown andauert, wie er endet, das alles weiß im Moment niemand. Greg Abbott, der republikanische Gouverneur von Texas, droht bereits mit Verhaftungen. "Sobald die Leute zurückkommen, werden sie festgenommen, dann werden sie in unser Kapitol gebracht, wo sie zu bleiben haben, bis der Job erledigt ist", sagte er dem Sender Fox News.

Aktuell sind es etwa fünfzig texanische Volksvertreter, die vorübergehend in der Hauptstadt logieren, als wäre es ein Ort im Exil. Warum John Bucy Frau und Tochter mitnahm auf die Reise, hat er der "Washington Post" erklärt. Es sei für die Familie das Beste, wenn man zusammenbleibe. "Und meine Tochter mit ihren siebzehn Monaten ist von Monat zu Monat ein neuer Mensch. Da wollte ich wirklich nicht zu lange von ihr getrennt sein." Es klang nicht so, als wäre ein baldiges Ende der Kraftprobe in Sicht.

Hürden für Working Poor

Ausgelöst wurde sie durch eine Offensive der Republikaner, in der die Demokraten eine Rückkehr in alte Zeiten sehen. In Zeiten, die Präsident Joe Biden am Dienstag in seiner bisher schärfsten Replik mit der Rassentrennung der Südstaaten verglich, als Menschen mit dunkler Haut massiv benachteiligt und obendrein vom Ku-Klux-Klan eingeschüchtert wurden. Nach der Wahl im November 2020 setzte die "Grand Old Party" bislang in 17 Staaten Änderungen durch, die in der Praxis eine Einschränkung des Wahlrechts bedeuten. Den Anfang machte Georgia, nun ist Texas an der Reihe, der zweitgrößte Bundesstaat der USA und seit langem ein Gebiet, von dem die Demokraten hoffen, es in Zukunft für ihre Partei gewinnen zu können.

Nun aber soll es dort bald keine Wahllokale mehr geben, in denen rund um die Uhr abgestimmt werden kann. Leuten in einfachen Berufen, die sich und ihre Familien finanziell oft nur über Wasser halten, indem sie mehrere Jobs ausüben, stellt man damit zusätzliche Hürden in den Weg. Wer nicht weiß, wie er die Stimmabgabe per Brief beantragen soll, dem dürfen Freiwillige im Dienst einer Partei in Zukunft dabei nicht mehr helfen. Texas kennt kein automatisches Briefwahlrecht für alle, wie es anderswo verankert ist. Nun soll die Möglichkeit weiter begrenzt werden, nach den Worten Bidens ein fataler Schritt in die falsche Richtung.

Abwehrkampf der Konservativen

Im vergangenen Herbst, inmitten der Pandemie, kletterte die Zahl der Briefwähler auf Rekordhöhen, wobei markante Unterschiede ins Auge fielen. Es waren überproportional Anhänger der Demokraten, die per Post votierten, während der damalige Präsident Donald Trump seine Klientel aufforderte, sich ganz auf den Wahltag zu konzentrieren und dann möglichst zahlreich an den Urnen zu erscheinen.

Setzen die Republikaner Restriktionen beim Briefwählen durch, erhoffen sie sich handfeste Vorteile beim Resultat. Gerade auch in Texas, einem Staat, in dem sie seit drei Jahrzehnten den Ton angeben und in dem sie die Nase weiterhin vorn haben müssen, wenn sie ihre Chancen aufs Weiße Haus wahren wollen. (Frank Herrmann aus Washington, 14.7.2021)