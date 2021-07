Am 3. Oktober soll der Österreichische Frauenlauf stattfinden. Das Training dafür mit Gründerin Ilse Dippmann (2. v. l.) startet bereits jetzt. Foto: Dominik Kiss

Heiß und schwül ist es derzeit draußen. Aber das hält viele nicht vom Laufen ab. Vor allem eine nicht. Ilse Dippmann, die Gründerin des Österreichischen Frauenlaufs, schnürt mindestens drei Mal pro Woche oder noch öfter ihre Laufschuhe. Und mit diesem Beispiel motiviert sie zehntausende Frauen quer durch Österreich.

2020 ist der Laufevent im Wiener Prater Corona-bedingt das erste Mal seit seiner Gründung im Jahr 1988 ausgefallen. Doch dieses Jahr soll wieder durchgestartet werden. Und zwar am 3. Oktober um neun Uhr, wie immer auf der Prater Hauptallee. Der Lauf mit über 30.000 Teilnehmerinnen findet dann bereits zum 33. Mal statt.



So viele Frauen wie möglich in Bewegung zu bringen ist dabei das erklärte Ziel der vielfachen Marathonläuferin Dippmann. Denn gerade in den vergangenen Wochen und Monaten haben sich viele Frauen weniger bewegt als noch vor der Pandemie: "Nach den Erfahrungen des letzten Jahres bin ich mehr denn je von der positiven Veränderungskraft des Laufsports überzeugt. Für uns Frauen ist es jetzt noch wichtiger geworden, uns zu bewegen und Energie zu gewinnen. Noch nie war es so wichtig, dass Frauen ein sportliches Ziel haben!"

Professionelles Training

Damit dieses Ziel auch erreicht werden kann, bieten Dippmann und ihr Team professionelles Training an. "Fit in 12 Wochen" heißt das Programm, denn die Initiatorin ist überzeugt: "In dieser Zeitspanne kann es wirklich jede Frau schaffen, fünf Kilometer am Stück zu laufen." An rund 50 Standorten in ganz Österreich werden wöchentliche Lauftreffs angeboten, bei denen erfahrene Trainerinnen ein eigens gestaltetes Programm anbieten. Die Einheiten bieten den idealen Lauf-Einstieg für Anfängerinnen und sorgen für Fortschritte bei erfahrenen Läuferinnen. Übrigens: Man muss keine Lauferfahrung haben, um in der Gruppe mitlaufen zu können.

Trainingsmotto 2021 ist "WE RUN TO MOVE". Das soll vermitteln, dass man mit dem Laufen nicht nur sich selbst bewegt, sondern auch die Gesellschaft verändern kann. Es geht um Female Empowerment, darum, dass man das eigene Leben in die Hand nimmt und auch bewusst für Frauenrechte eintritt. Das gemeinsame Training soll Frauen und Mädchen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und sich selbstbewusst und positiv für ihre Anliegen einzusetzen.

Bei den Lauftreffs sind Frauen und Mädchen aller Leistungsniveaus und jeden Alters willkommen. Man setze auf die Kraft der Gruppe und unterstütze jede, von Anfang an, betonen die Veranstalter. Denn mit Gleichgesinnten zu trainieren, sei eine große Motivation und oft schon Grund genug, sich auf das Laufen zu freuen.

Partystimmung

Ziel ist es dann, am 3. Oktober fünf oder zehn Kilometer zu laufen oder fünf Kilometer zu walken. Und es lohnt sich. Die gute Stimmung und fröhliche, positive Atmosphäre beim Österreichischen Frauenlauf sind fast schon legendär.

Das kostenlose Training findet wöchentlich bei jedem Wetter statt, der Einstieg ist jederzeit möglich. Um teilzunehmen, registriert man sich einfach vor dem Training auf der Website des ASICS Österreichischen Frauenlaufs. Dort findet man auch alle Trainingsorte und Termine. (kru, 16.7.2021)