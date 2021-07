[International] Warum die Corona-Impfpflicht weltweit (noch) eine Seltenheit ist.

[Wirtschaft] Green Deal: EU plant Aus für Verbrennungsmotoren bis 2035.

[Podcast] E-Autos und hohe Steuern: Wie die EU das Klima retten will.

[Inland] "Hey Blümchen": Neue Schmid-Chats zeigen Kampf um türkis-blaues Budget.

Oberösterreich-Wahl: Bundesschatten über der Wahlkabine.

[Kommentar] Jobzugang für Asylwerber: Sieg des Rechtsstaates.

[Panorama] Staatsanwaltschaft Graz ermittelt nach Vergewaltigungsvorwurf bei X-Jam-Maturareise.

[Interview] Parov Stelar als Maler: "Die Muse küsst mich jeden Tag". Als Popmusiker ist Marcus Füreder weltbekannt. Als Maler kennt man ihn kaum. Dabei verkauft er seine zwischen Banksy und Helnwein angesiedelten Bilder um stolze Summen.

[Wetter] Im Westen zeigt sich die Sonne nur gelegentlich, immer wieder verdichten sich die Wolken und es regnet, häufig auch in Schauerform. Besonders in Vorarlberg können größere Regenmengen fallen, einzelne Gewitterzellen sind ebenfalls möglich. In der Osthälfte überwiegt zunächst der sonnige Wettercharakter, nachfolgend breiten sich ebenfalls einige Wolken aus. Frühtemperaturen 10 bis 18, Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost etwa 17 bis 29 Grad.

[Zum Tag] Am 15. Juli 1955 wurde in Kassel die erste documenta eröffnet.