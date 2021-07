Seit Jahren stößt der Umbau des polnischen Justizwesens auf Kritik. Nun steht in Warschau eine Grundsatzentscheidung an, die in der EU für Nervosität sorgt

"Rechtsstaatlichkeit, nicht Polexit", fordert diese Demonstrantin. Immer wieder wird vor Polens Verfassungsgericht gegen die Justizreform protestiert – hier auf einer Kundgebung im April. Foto: AP / Czarek Sokolowski

Hochspannung zwischen Warschau und Brüssel: Der seit Jahren andauernde Streit zwischen der nationalkonservativen Führung Polens und der Europäischen Union rund um das polnische Justizsystem steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Am Donnerstag soll das Verfassungsgericht in Warschau ein Grundsatzurteil darüber fällen, ob europäisches Recht über der polnischen Verfassung stehen kann – oder eben nicht.

Es ist sozusagen eine Metaentscheidung. Eine Entscheidung also, die zur Grundlage vieler anderer werden könnte und genau deshalb für Nervosität sorgt. Immerhin ist das gemeinsame europäische Recht, über dessen Einhaltung der Europäische Gerichtshof (EuGH) wacht, eine der wichtigsten Säulen für das Funktionieren der EU. Wenn sie wankt, könnte die gesamte europäische Rechtsarchitektur ein ernstes Statik-Problem bekommen.

Der aktuelle Vorstoß kommt direkt aus Polens Regierungszentrale. Premier Mateusz Morawiecki selbst war es, der in dieser Frage voriges Jahr das Verfassungsgericht seines Landes angerufen hatte. In Brüssel weiß man natürlich, welche Sprengkraft dieses Ansinnen birgt. EU-Justizkommissar Didier Reynders hat Warschau aufgefordert, die Anfrage zurückzuziehen, ist damit aber erwartungsgemäß abgeblitzt.

Politisierung der Justiz

Dass Brüssel dem Verfassungsgericht eines EU-Mitglieds schon vorab mit so viel Misstrauen begegnet, liegt aber nicht nur an der besonders heiklen Materie. Vielmehr ist es Polens Justizsystem selbst, das von der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) seit Jahren radikal umgekrempelt wird und der EU entsprechende Sorgen bereitet.

Die Gewaltenteilung – so der Hauptvorwurf aus Brüssel, aber auch aus der Opposition im eigenen Land – sei gefährdet, die Justiz sei bereits über weite Strecken politisiert. Dass davon auch das Verfassungsgericht betroffen ist, also just jenes Gremium, das nun unter anderem darüber entscheiden soll, ob seine eigenen Urteile höher stehen als jene des EuGH in Luxemburg, macht die Sache in den Augen der Kritiker besonders gefährlich.

Längst ist in diesem Zusammenhang auch von einem "Polexit" die Rede, also vom Austritt Polens aus der EU. Doch dieser steht nicht ernsthaft auf der Tagesordnung: Polen müsste dafür Artikel 50 des EU-Vertrags aktivieren und so, wie die Briten vor dem Brexit, den eigenen Abschied einleiten. Dass das im Interesse Polens liegt – eines Landes, das sich in einer geopolitisch exponierten Rolle sieht und häufig die Bedrohung durch den wachsenden Einfluss Russlands zum Thema macht –, darf bezweifelt werden.

Die Rede vom Polexit verweist jedoch darauf, dass auch jedwedes Ausscheren aus dem EU-Rechtssystem eine Situation schaffen würde, in der sich das Land gewissermaßen außerhalb der Gemeinschaft wiederfände. Die EU würde dann voraussichtlich mit einem Vertragsverletzungsverfahren reagieren.

Neuer Budgetmechanismus

Ein solches dürfte Warschau aber zunächst keine massiven Sorgen bereiten: Derlei Verfahren gehören beinahe zum täglichen Geschäft in der EU – auch im Zusammenhang mit der polnischen "Justizreform". Zudem wäre die Frage, inwieweit sich Polen an ein EuGH-Urteil gebunden fühlen würde, welches erklärt, dass Polen EuGH-Urteile nicht ignorieren darf, etwas für juristische Feinschmecker.

Auch die politischen Artikel-7-Verfahren gegen Polen und Ungarn haben bisher wenig gebracht. Wachsen dürfte allerdings der Druck zur Anwendung des neuen EU-Budgetmechanismus. Dieser ermöglicht die Streichung von EU-Mitteln, wenn durch mangelnde rechtsstaatliche Kontrolle europäisches Steuergeld zu versickern droht.

Die Grundsatzdebatte wird auch von einem konkreten Fall begleitet: Es geht um die neue Disziplinarkammer an Polens Oberstem Gericht, die laut Kritikern die richterliche Unabhängigkeit gefährdet. Sie wurde bereits per einstweiliger Verfügung für rechtswidrig erklärt, was der EuGH am Mittwoch erneut bestätigte. Ebenfalls am Mittwoch entschied Polens Verfassungsgericht, dass solche einstweiligen Verfügungen unwirksam seien.

Manche sahen darin mit Blick auf das für Donnerstag erwartete allgemeine Urteil eine Vorentscheidung. Am Donnerstag steht dazu außerdem noch ein weiteres EuGH-Urteil an. Das Kräftemessen, es ist in seiner heißen Phase angekommen. (Gerald Schubert, 14.7.2021)