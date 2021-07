In dieser Galerie: 3 Bilder Mehre Orte in Westdeutschland wurden von den verheerenden Unwettern getroffen. Foto: Imago Schwere Unwetter und Überschwemmungen sorgten für katastrophenähnliche Zustände in Teilen Deutschlands. Foto: EPA / SASCHA STEINBACH Mindestens zwei Feuerwehrmänner starben in den Einsätzen. Foto: Imago

Ausnahmezustand in Westdeutschland: Schwere Überflutungen und Dauerregen haben in der Nacht auf Donnerstag offenbar zum Einsturz mindestens sechs Häuser im Ort Schuld in Rheinland-Pfalz geführt. Die Polizei bestätigte mittlerweile vier Todesopfer, 30 weitere Personen würden vermisst. Laut dem "SWR" seien weitere 25 Häuser instabil, sie drohten einzustürzen.

Unübersichtliche Lage

Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, zitiert der SWR den Sprecher der Polizei in Koblenz. Der Katastrophenfall sei ausgerufen worden. Mehrere Orte im Landkreis Ahrweiler wurden wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten. Ungefähr 50 Menschen befänden sich dort auf Hausdächern und müssten gerettet werden.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen Hochwassers nach Angaben eines Kreis-Sprechers extrem gefährlich. In Messerich in der Eifel wurden nach Angaben des Kreises zwei Helfer des Technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen, es besteht Lebensgefahr, wie der SWR berichtete.

Zwei Feuerwehrmänner gestorben

Wegen der heftigen Unwetter, die auch in anderen Landesteilen in Westdeutschland zu schweren Überflutungen führten, starben zwei Feuerwehrmänner. In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen.

Der 46-Jährige war nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis nach einer erfolgreichen Bergung beim Einsteigen ins Feuerwehrfahrzeug ins Wasser gefallen und abgetrieben. Kurze Zeit später habe man ihn nur noch tot bergen können. Er sei ertrunken.

Der 52-jährige Feuerwehrmann sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Zuvor war er im Rahmen eines unwetterbedingten Einsatzes im Bereich des Kraftwerks kollabiert. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus.

In Teilen des Landes kam es zudem zu Erdrutschen, Straßen seien überspült worden, Keller voll gelaufen, sowie der Bahn- und Straßenverkehr gestört. Auch von Stromausfällen wurde berichtet.

"Akute Lebensgefahr" für Bevölkerung

Im Bergischen Land wurde zudem ein unkontrollierter Überlauf der Wupper-Talsperre bei Radevormwald befürchtet. Die Einsatzkräfte sprachen zwischenzeitlich von "akuter Lebensgefahr" für die Bevölkerung. In den frühen Morgenstunden konnte jedoch vorerst Entwarnung gegeben werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Wasser kontrolliert ablaufen lassen, teilte ein Sprecher der Leitstelle Oberbergischer Kreis mit. Durch das Ablassen soll Druck vom Sperrdeich genommen werden. (red, APA, 15.7.2021)