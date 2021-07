Foto: Sony Playstation

In einem Podcast zeigt sich der Head of Xbox, Phil Spencer, begeistert vom Playstation-5-Controller und sieht die Möglichkeit, bald ein Update des Xbox-Controllers auf den Markt zu werfen.

Irgendwie lustig

Im November 2020 erschien mit der Playstation 5 und der Xbox Series X/S eine neue Generation an Spielekonsolen. Die neue Hardware wurde von vielen jedoch primär als komfortables Update empfunden, ähnlich wie wenn man sich seinen Gaming-PC aufrüstet. Einzig der Dualsense-Controller von Sony versprühte den Glamour, etwas Neues zu bieten.

Begeistern konnten vor allem die adaptiven Schultertasten, die je nach Situation einen unterschiedlichen Widerstand bieten, oder auch die verbesserte Vibration, die in Spielen das Gefühl vermittelt, man spürt richtig, was auf dem Bildschirm gerade passiert.

Auch Xbox-Chef Spencer sieht im Dualsense-Controller der Playstation 5 viel Potenzial und lobt im Podcast "Kinda Funny Gamecast" das Konkurrenzprodukt. Er geht sogar so weit zu sagen, dass ein aktualisierter Controller für die Xbox nicht unwahrscheinlich ist. "Wahrscheinlich werden wir auch etwas am Controller arbeiten. Ich denke, Sony hat mit seinem Controller gute Arbeit geleistet, und wir schauen uns einiges davon an und denken, dass es Dinge gibt, die wir auch tun sollten."

Zubehör abseits eines neuen Controllers sieht Spencer in naher Zukunft nicht auf der Xbox. So schließt er etwa auch ein VR-Headset für die Microsoft-Konsole im Podcast aus. (aam, 15.7.2021)