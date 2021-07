Die US-Amerikanerin Kim Kardashian will mit ihrer Marke Skims den europäischen Markt erobern

In den neuen Werbespots für ihr Unterwäschelabel Skims verzichtet Kim Kardashian ausnahmsweise darauf, selbst vor der Kamera zu stehen. Der Grund: Model-Ikone Kate Moss wirbt für die amerikanische Marke, die zwei Jahre nach ihrer Gründung schon 1,6 Milliarden Dollar wert sein soll.

Kardashian eroberte mit Unterwäsche für diverse Größen den US-Markt, die Modelle gibt es in bis zu neun Größen. Die Verpflichtung der Britin darf als cleverer Schachzug gewertet werden: Kate Moss wird noch immer in Verbindung gebracht mit den legendären Unterwäschekampagnen von Calvin Klein in den 1980er und 1990er Jahren.



Wurde mit Unterwäschekampagnen für Calvin Klein bekannt: Kate Moss Foto: Laurent Vu / Action Press/Sipa /

Dass nun das 47-jährige, mit Kardashian befreunde Model Kate Moss engagiert wurde, dürfte aber auch marktstrategischen Überlegungen geschuldet sein: Die Amerikanerin nimmt mit ihrem Label den europäischen Markt in Angriff. (red, 15.7.2021)