Kann man sich in der Umgebung eigentlich verlieren?

Es ist ein Thema, das man in fast jeder Stadt finden kann. Im digitalen Zeitalter soll Social Media uns verbinden, dennoch fällt es uns leichter und leichter, uns zu isolieren. Wie wir uns dabei fast täglich in der "echten" Welt verlieren, ist kaum mehr zu übersehen. Mithilfe der unbekannten Silhouette versuche ich, diese Stimmung zu vermitteln, anstatt den Menschen in vollem Detail zu präsentieren. Diese Fotoserie ist eine Interpretation dieses Gedankens.

Foto: Philipp Mohnberg

Foto: Philipp Mohnberg

Foto: Philipp Mohnberg

Foto: Philipp Mohnberg

(Philipp Mohnberg, 21.7.2021)