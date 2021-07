Rechtsstaatlichkeit

291 Postings

EU-Machtkampf mit Polen: Disziplinarordnung für Richter verstößt gegen EU-Recht

Seit Jahren stößt der Umbau des polnischen Justizwesens auf Kritik. Nun steht in Warschau eine Grundsatzentscheidung an, die in der EU für Nervosität sorgt