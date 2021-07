Da steppt der Bär: Emma Stone und Ryan Gosling verpassten dem altbackenen Image des Musicals eine Frischzellenkur: "La La Land", 20.15 Uhr, ATV. Foto: AP

18.30 MAGAZIN

Mayrs Magazin In Günther Mayrs Wissensmagazin geht es um die Booster-Impfung, den Pharmariesen Belgien, das Aus für Kreuzfahrtschiffe in Venedig und Milliardäre im Weltraum. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Märkte – Im Bauch von Zagreb Wege zum touristischen Fotomotiv: Der nur wenige Meter vom Kaptol-Platz gelegene Markt bietet auf zwei Etagen Gemüse, frischen Fisch und das beste Börek der kroatischen Hauptstadt. Der international ausgezeichnete Schafskäse Paski Sir stammt von der vor der Adriaküste gelegenen Insel Pag. Bis 20.15, Arte

20.15 G’SUNGEN UND G’SPIELT

La La Land (USA 2016, Damien Chazelle) Wenn inmitten der kolossalen Staus von Los Angeles unbändige Tanzlust aufkommt: Mit La La Land und der melancholischen Geschichte um einen Jazzmusiker (Ryan Gosling) und eine Schauspielerin (Emma Stone) verpasste Damien Chazelle dem Musical-Genre eine betörende Frischzellenkur. Bis 22.50, ATV

20.45 SIGHTSEEING

Vienna Hoodz – Ferdinand Hübl Bei einem Spaziergang durch den ersten Bezirk sind jede Menge Stiegen zu bewältigen. Techno-Artist Ferdinand Hübl führt Marilyn Magoo treppauf, treppab durch seinen Wohn- und Lieblingsbezirk. Bis 21.05, Okto

21.50 DOKUMENTATION

Die magischen Stimmen des Pop Arte spielt den "Summer of Voices". Die Doku erforscht das Verhältnis von Star und Stimme, von Technologie, Zeitgeist und Erfolg. Folge eins fragt, was Sänger über ihre eigene Stimme denken, von welchen Stimmen sie sich berühren lassen und was die "klassische" Popstimme von Aretha Franklin bis David Bowie und Björk ausmacht. Die zweite Folge zeigt, wie das digitale Zeitalter das Verständnis von Pop, Star und Stimme beeinflusst hat – von Disco zu Daft Punk, bei Kraftwerk oder bei Billie Eilish. Danach folgt ein Mitschnitt eines Konzerts von Alicia Keys. Bis 0.40, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Europa-Saga – Wer wir sind, woher wir kommen (1): Die Wiegen des Kontinents Dreiteiler über Europas Geschichte. Im antiken Griechenland ist nicht nur die erste Hochkultur Europas entstanden, sondern auch der Gründungsmythos – die Liebe des Göttervaters Zeus zur phönizischen Prinzessin Europa. Bis 0.05, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Aspekte Im Kulturmagazin geht es heute um Kultur und Kungelei: Warum europäische Kulturhauptstädte in der Kritik stehen, am Beispiel von Temeswar/Timișoara und Novi Sad. Bis 23.45, ZDF

0.40 MAGAZIN

Tracks Mit Beiträgen über Barbara Steele, die Scream-Queen des Horrorfilms, Ken Boothe, die Samtstimme des Rocksteady, den Klang- und Medienkünstler Ryoji Ikeda, DJ Arafat und die englische Punkrock-Band The Ruts mit ihrem Song Babylon’s Burning. Bis 1.25, Arte