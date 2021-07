Pakistan hat einen der wichtigsten Grenzübergänge zu Afghanistan nach dessen Eroberung durch die militant-islamistischen Taliban teilweise wieder geöffnet.

Kabul – Pakistan hat einen der wichtigsten Grenzübergänge zu Afghanistan nach dessen Eroberung durch die militant-islamistischen Taliban teilweise wieder geöffnet. Die Grenze bei Chamman/Spin Boldak sei nach Verhandlungen pakistanischer Behörden mit dem lokalen afghanischen Talibankommandant Adam Khan Atschaksai für Pendler wieder geöffnet worden, sagte Jumadad Mandokel, der Verwaltungschef von Chamman, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Pakistanischer Grenzübergang

Es ist das erste Mal seit dem Fall des Taliban-Regimes 2001, dass pakistanische Offizielle mit den Islamisten verhandeln mussten, damit Menschen zwischen den beiden Ländern reisen konnten. Der Grenzübergang war am Mittwoch nach Gefechten auf afghanischer Seite, im Zuge dessen der Bezirk Spin Boldak samt dem Grenzübergang an die Taliban gefallen war, geschlossen worden.

Es war zunächst unklar, wie und von wem Reisende auf afghanischer Seite abgewickelt wurden. Für den Warenverkehr blieb der Übergang weiter geschlossen. Hunderte Lastwägen mit Gütern stecken auf beiden Seiten der Grenze fest.

Iranischer Grenzübergang

Einem Provinzrat aus Herat im Westen des Landes zufolge ist der bedeutende Grenzübergang Islam Kala in den Iran, der vor rund einer Woche an die Taliban fiel, ebenso teils wieder geöffnet. Güter aus dem Iran würden ins Land kommen, aber afghanische Lastwägen könnten nur leer in den Iran fahren. Der Grenzübergang werde weiter von Taliban kontrolliert, diese würden die Menschen aber nicht behelligen.

Finanzielle Einbußen für Afghanistan

Die Taliban haben im Zuge ihrer jüngsten Offensiven seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus dem Land mehrere kleinere, aber auch bedeutende Grenzübergänge nach Tadschikistan, Turkmenistan, den Iran und nach Pakistan erobert, durch die wichtige Handelsrouten verlaufen. Damit entgehen der afghanischen Regierung täglich wichtige Zolleinnahmen in Millionenhöhe. Nachbarländer haben Grenzübergänge gesperrt und den Grenzschutz verstärkt. (APA, dpa, 15.7.2021)