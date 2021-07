Der neue Service stach am Donnerstag in See. Bis zu 350 Personen können Freitag bis Sonntag an beliebten Badeplätzen geimpft werden

Ein Boot ist freitags bis sonntags an der Alten Donau unterwegs, um dort an beliebten Badeplätzen die Immunisierung gegen Corona anzubieten. Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Wenn der Mensch nicht zur Impfung kommt, kommt die Corona-Impfung zu ihm – auch wenn er nur faul auf dem Badehandtuch liegt. Dem ist in Wien wirklich so: Donnerstagnachmittag stach ein Boot in See beziehungsweise befuhr die Alte Donau, das an Freitagen und Wochenenden im Sommer an beliebten Badeplätzen halten und dort direkt die Immunisierung anbieten soll. Die Impfung selbst erfolgt dann an Land.

"Mit dem Impfboot bauen wir das niedrigschwellige Angebot in Wien weiter aus. Damit stellen wir sicher, dass alle Menschen, die eine Impfung haben wollen, diese auch bekommen", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der Jungfernfahrt des Boots, eines Gefährts der MA 45 (Wiener Gewässer). Er wolle Wienerinnen und Wiener dazu animieren, den Service zahlreich in Anspruch zu nehmen. Die Johanniter führen die Impfungen durch, das Boot wird stets von Wasserrettung oder Polizei begleitet. Bis zu 350 Personen pro Wochenende könnten auf diese Weise zur Covid-Impfung kommen. Wenn sie kommen.

Impfen am Strand

Der Impfservice am Badestrand ist freitags von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr in verschiedenen Bädern an der Alten Donau vorgesehen. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nur eine Impfung vorgesehen ist. Unter 18-Jährige bekommen eine Teilimpfung von Biontech-Pfizer und eine Berechtigungskarte für den Zweitstich.

Seit Monatsbeginn können sich Wienerinnen und Wiener bereits im Impfzentrum beim Austria Center sowie in den Impfboxen am Rathausplatz und auf der Donauinsel ohne Voranmeldung impfen lassen. (spri, 15.7.2021)