Mareia liefert bunte und basslastige DJ-Sets und jetzt auch eigene Veranstaltungen. Foto: : georgeye - George Kaulfersch Photography

Freitag, 16.7.

Ein Bubblebath gibt’s am Freitag im Wiener Flex. Der Veranstaltungsname verspricht Sounds, die wie ploppende Blasen klingen. Es ist die neue Eventreihe von DJ Mareia vom Kollektiv Heimlich / Kultur for President. Basslastig, breaky und booty-shaky Musik haben eine neue Bleibe. Dresscode: Quietschente und Badeanzug – sagt alles. Zartbitter wird es dafür im Werk. Hier gibt es jetzt eine hauseigene Veranstaltungsreihe mit Techno und House. Annika Stein von System A Recordings liefert bretternden Techno, Krawall in Text und Sound. Auch Therese Terror und Echion folgen diesem Beben. Etwas gedämmter wird es auf dem 2. Floor mit Kurt Steinwald, Dieter mit Platten oder Polyxene, die Elektro aller Art auf Vinyl spielen. Techno knallt auch in der Grellen Forelle, bei der Residenz-Reihe Zuckerwatt: hart und roh. Hart und verspielt wird Technohorst in Graz, von Auge mal Beat und Ndrgnd Graz, die in die Thalia Anna Ullrich einladen. Im Sass Music Club in 1010 Wien bleibt es bei sanften, zischenden Melodien: Movin’ mit Philipp Lichtblau oder Petrik (Superdrive) feiert den Neustart zu Hause, im Wohnzimmer.

Samstag, 17.7.

Ich sag: "Du tanzt mich mal", du blödes Wetter! Denn es gäbe viele Open Airs am Wochenende. So in der Alten Werft in Korneuburg in Niederösterreich. Das Open Air des Party-Blogger-Profils verspreche von Nachmittag bis Mitternacht sonnige House- & Tech-House-Sets mit motivierenden Rhythmen. Schneller, als der Blitz erlaubt, werden die BPM (Beats per minute) in der Grellen Forelle. Am Samstag wird es quasi ätzend: Acid Techno Techno Club hat mit Resident DLV sein Comeback und wird wie immer mit einem harten Rave einschlagen: Impulse – Redemption. Luft & Liebe darf das Motto sein, fürs Wetter und fürs Feiern in der Pratersauna. Da ist alles dabei: von zart bis hart, heißt es. Poppen wird es am Hip-Hop-Floor von DJ One and Friends beim Restart-Festival im Design Center in Linz. Wet-T-Shirt-Contest und eine riesige Hüpfburg inklusive.