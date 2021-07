Die Regierung hat sich auf Verschärfungen für Clubs und beim grünen Pass geeinigt. Gleichzeitig stehen neue Lockerungen im Raum: Am 22. Juli soll die Maskenpflicht im Handel weitgehend fallen – das Kino oder Beisl kann man sowieso ohne besuchen. Und die FFP2-Maske ist bereits seit einiger Zeit Geschichte.

Katharina Paul, Barbara Sperner-Unterweger, Thomas Czypionka, Michael Wagner und Stefan Thurner geben Antworten auf Alltagsfragen.

Aufgrund der oft wechselnden Maßnahmen weiß kaum noch jemand, wie man sich derzeit im Alltag am Besten verhalten soll. Was tun Expertinnen und Experten in der aktuellen Phase der Pandemie?

DER STANDARD hat bei den Mitgliedern seines Corona-Fachrats nachgefragt.

Miranda Suchomel, Barbara Prainsack, Martin Sprenger und Jürgen Janger sind nicht immer einer Meinung, was die Pandemie betrifft.

(Oona Kroisleitner, 17.7.2021)