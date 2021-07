Foto: imago images/osnapix

Das isländische Team Breidablik Kopavogur ist der erste Gegner von Austria Wien in der 2. Qualifikationsrunde der neugeschaffenen Conference League. Die Fußball-Mannschaft aus der Nähe von Reykjavik gewann am Donnerstag das Rückspiel gegen Racing FCU Letzebürg (LUX) daheim mit 2:0 (0:0) und stieg nach dem 3:2-Auswärtssieg mit dem Gesamtscore von 5:2 auf. Die Duelle mit den Violetten folgen an den nächsten beiden Donnerstagen in Wien bzw. Kopavogur. (APA, 15.7.2021)