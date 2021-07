Während sich das Corona-Infektionsgeschehen im Juni relativ beruhigt hat und die Inzidenz auf unter zehn gesunken ist, ist seit einigen Tagen wieder ein Anstieg zu erkennen. Weniger Maßnahmen, vermehrte Freizeit- und Reiseaktivitäten sowie die deutlich ansteckendere Delta-Variante tragen ihren Teil dazu bei.

Seit eineinhalb Jahren begleiten die Corona-Maßnahmen nun schon den Alltag. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner

Verschärfte Maßnahmen?

In anderen Ländern wie den Niederlanden, Großbritannien oder Deutschland ist ein ähnliches Szenario zu verzeichnen. Mancherorts wird bereits die Notbremse gezogen und den lang ersehnten und nur kurz gelebten Lockerungen wieder ein Ende gesetzt. Vor allem Clubs sind davon betroffen, nachdem – auch in Österreich – mehrere Cluster durch Besuche entstanden sind. Die Regierung schärft daher wieder bei den Regeln nach: Den grünen Pass gibt es erst nach der Vollimmunisierung, die Registrierungspflicht bleibt, in der Nachtgastro gilt künftig die Zwei-G-Regel. Trotzdem wird ab 22. Juli die Maskenpflicht in vielen Bereichen fallen, und die FFP2-Maske ist bereits jetzt größtenteils Geschichte. In Anbetracht der Situation stellt sich also die Frage:

Welche Lockerungen sind vertretbar, welche Maßnahmen braucht es? Welche sollten wieder verschärft werden? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 16.7.2021)