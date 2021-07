Herren-Abfahrt 2020 in Wengen. Foto: AFP / Fabrice COFFRINI

Wien – Der ORF hat sich nach den ÖSV-Skirechten nun auch die Rechte an den Schweizer Weltcup-Bewerben bis – laut ORF – "mindestens" 2026/27 gesichert.

Der ORF hat nach eigenen Angaben mit der Sportrechte-Agentur Infront Sports & Media eine Vereinbarung über die von Swiss Ski veranstalteten Rennen im FIS Weltcup, darunter die Klassiker in Wengen und Adelboden, sichere.

ORF-General Alexander Wrabetz spricht vom "letzten fehlenden Mosaikstein" in Sachen Wintersport. Er gratulierte ORF-Sportchef Hans Peter Trost und Sportrechtechef Martin Szerencsi zum Verhandlungserfolg.

Die Rechte an den vom ÖSV veranstalteten Ski-alpin-Rennen in Österreich hält der ORF bis einschließlich der Saison 2026/27, die an den weiteren Ski-Rennen in Europa und Übersee bis 2026.

5,225 Millionen Menschen (weitester Seherkreis) sahen laut zumindest einmal kurz in der letzten Saison in die Übertragungen des ORF, das entspreche 69 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. (red, 16.7.2021)