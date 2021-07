Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne). Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Der Verkehr gilt ins Österreich seit Jahrzehnten als Problemkind – immerhin ist der Bereich für rund ein Drittel der Emissionen im Land verantwortlich. In keinem Sektor ist der Ausstoß seit 1990 stärker gestiegen. Bis 2030 will das Klimaschutzministerium nun eine Kehrtwende einschlagen und den Mobilitätsbereich umkrempeln: Leitlinie dafür ist der sogenannte Mobilitätsmasterplan 2030. Laut diesem sollen in Österreich spätestens ab 2030 nur mehr emissionsfreie Autos neu zugelassen werden.

Die EU-Kommission hat in ihrem diese Woche präsentierten Klimaplan 2035 als Umstiegsdatum genannt. "Mit einer konsequenten weiteren Reduktion der CO2-Flottengrenzwerte auf europäischer Ebene ist ein Vorziehen möglich", heißt es zu dem früheren Datum im Masterplan. Ab 2032 sollen alle neu zugelassenen Busse emissionsfrei sein.

"Zukunft steht unter Strom"

"Die Zukunft der Autos steht unter Strom", sagte die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei der Präsentation. Der Klimaplan der Kommission sei ein "gutes und wichtiges Ziel". Österreich habe im Bereich der E-Mobilität bereits eine gute Ausgangsposition und wolle deshalb voranschreiten, argumentierte sie das frühere Aus bei fossilen Neuzulassungen. Neue Tempolimits sind laut Gewessler nicht geplant. Es gehe darum, bestehende Vorgaben einzuhalten – "das führt schon zu einer Reduktion".

Darüber hinaus sieht der Plan vor, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs bis 2040 von aktuell 27 auf 40 Prozent gesteigert wird. Auch der Anteil des Güterverkehrs soll auf 40 Prozent steigen. Auch das Nachtzugnetz soll ausgebaut werden, betonte der ebenfalls anwesende ÖBB-Chef Andreas Matthä. Mit einem guten Bahnnetz könne man Kurzstreckenflüge gut ersetzen. Er plädierte für eine CO2-Bepreisung für alle Verkehrsträger, damit beim Bahnfahren Kostenwahrheit geschaffen werde. Die ÖBB wolle ihre Leistungsfähigkeit bis 2040 verdoppeln – sowohl was den Güter- als auch den Personenverkehr betreffe. "Alles, was du in vier Stunden mit der Bahn erreichen kannst, musst du nicht fliegen", sagte Matthä.

1.000 E-Ladestationen bis 2030

Die Asfinag setze auf den Vollausbau von E-Ladestationen, betonte deren Vorstand Josef Fiala. "Wir werden die Infrastruktur bereitstellen." Ziel seien 1.000 Ladepunkte bis 2030 entlang Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Damit sei man angesichts des steigenden Bedarfs "auf der sicheren Seite". Aber auch Park-and-Ride-Plätze sollen mit E-Ladestationen ausgestattet werden. Für den Bau sei jedoch eine gewisse Vorlaufzeit notwendig. Bis Jahresende soll es jedenfalls alle 65 Kilometer eine E-Ladestation geben. Derzeit gibt es 156 Ladestationen in Österreich.

Insgesamt solle sich die Mobilität mehr in Richtung zu Fuß gehen und Rad fahren bewegen, sagte Gewessler. "Das ist gut für die Gesundheit und gut für das Klima." Der Anteil der Wege, die aus eigener Kraft zurückgelegt werden, soll bis 2040 von heute 23 auf 35 Prozent steigen. Laut Plan soll die Infrastruktur dahingehend ausgebaut werden. Rund 40 Prozent der Pkw-Fahrten seien kürzer als fünf Kilometer, heißt es in dem Bericht – "und somit in Raddistanz".

"Karte und Kompass"

Wie geht es jetzt weiter? Der Mobilitätsmasterplan hat keine bindende Kraft – sondern ist ein Vorschlag, in welche Richtung es gehen soll. Der rund 60-seitige Plan sei "Karte und Kompass", sagte Gewessler. Er sei unter Einbeziehung zahlreicher Stakeholder aus dem Ministerium, aber auch von ÖBB und Asfinag entstanden. "Wir haben jetzt viel Arbeit vor uns, das alles zu konkretisieren." Aus dem Plan ergebe sich eine lange To-do-Liste, die in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren umgesetzt werden. Welche Gesamtinvestitionen für die Mobilitätswende notwendig sein wird, wurde am Freitag nicht genannt.

Im Bereich der aktiven Mobilität – Stichwort Radverkehr und Zu-Fuß-Gehen – wird es laut Gewessler bessere Regelungen in der Straßenverkehrsordnung brauchen. Diese soll geändert werden. Auch darüber hinaus soll – "wo notwendig" – gesetzlich nachgebessert werden. (Nora Laufer, 16.7.2021)