Karl Klammer, im Englischen bekannt unter dem etwas weniger affigen Namen "Clippy", kehrt auf die Bildschirme der Windows-User zurück – allerdings nicht in Form jenes Office-Assistenten, den man aus früheren Versionen von Word und anderen Microsoft-Programmen kennt. Stattdessen wird die Büroklammer mit den Glubschaugen Teil eines überarbeiteten Emoji-Pakets.

So wird Karl Klammer künftig das klassische Büroklammer-Emoji in Microsofts Produkten ersetzen. Dies ist Teil einer größeren Überarbeitung, bei welcher der US-Konzern seine über 1.800 Emojis von einem 2D- in ein 3D-Design umwandelt. "Wir hatten diese Gelegenheit, eine Änderung durchzuführen, die nur wir selbst machen können", heißt es dazu von Microsoft in einem Blogbeitrag: "Sicher verwenden wir heutzutage weniger Büroklammern als zu Clippys Hochzeiten, aber wir konnten der nostalgischen Versuchung einfach nicht widerstehen."

Foto: Microsoft

Die ersten neuen Emojis sollen ab sofort auf der Bildungsplattform Flipgrid verfügbar sein, weitere werden in den kommenden Wochen ausgerollt. Teams und Windows werden vor Jahresende die neuen Emojis bekommen. Yammer, Outlook und weitere Produkte erhalten das Emoji-Update im Lauf des Jahres 2022.

Tweet zum Welt-Emoji-Tag

Der Bekanntgabe der Designumstellung war ein Tweet im Vorfeld des Welt-Emoji-Tages vorausgegangen. Hier hatte Microsoft verkündet, dass man Clippy als Emoji wiederbeleben würde, falls der besagte Tweet über 20.000 Likes bekäme. Das Ziel wurde freilich übertroffen: Am Freitag zählte der Tweet über 163.000 Likes.

Karl Klammer war ursprünglich in Microsoft Office für Windows (Versionen 97 bis 2003), Microsoft Publisher (Versionen 98 bis 2003) und Microsoft Office für Mac (Versionen 98 bis 2004) enthalten. Da viele User von der sprechenden Büroklammer genervt waren, drehte Microsoft die Funktion mit Office XP nicht bloß ab – man produzierte sogar kurze Werbeclips, in denen Clippys Ende gefeiert wurde. (stm, 16.7.2021)