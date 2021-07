Fußnote 1: Wie immer und überall gibt es Abstufungen der Strenge bzw. im Befolgen der Regel. Viele gemäßigte Jains essen zum Beispiel Tapioka, das aus Cassava Wurzeln hergestellt wird, während orthodoxe Jains darauf verzichten.

Fußnote 2: Der wichtigste Ersatz für diese Würzgemüse ist Asafoetida, ein ziemlich stinkendes Harz, das, einmal gebraten, ziemlich köstlich wird.

Fußnote 3: Unter modernen Jains scheint es gewisse, vom westlichen Veganismus beeinflusste Strömungen zu geben, die aufgrund moderner Haltungsbedingungen auch Milchkonsum ablehnen.

Fußnote 4: Im "Oxford Companion to Food" findet sich folgendes schönes Zitat aus einem Hindu-Text aus dem siebten Jahrhundert. So schreibt nur jemand, der gerne gut isst:

She stirred the gruel in the two dishes, which she set before him on a green plantain leaf … He drank it and felt rested and happy. Next she gave him two ladlefuls of the boiled rice, served with a little ghee and condiments. She served the rest of the rice with curds, three spices, and fragrant and refreshing buttermilk and gruel. He enjoyed the meal to the last mouthful. When he asked for a drink, she poured him water in a steady stream from the spout of a new pitcher—it was fragrant with incense, the smell of fresh trumpet-flowers and the perfume of full-blown lotuses. He put the bowl to his lips, and his eyelashes sparkled with rosy drops as cool as snow; his ears delighted in the sound of trickling water; his rough cheeks thrilled and tingled at its pleasant contact; his nostrils opened wide at its sweet fragrance; and his tongue delighted in its lovely flavour, as he drank the pure water in great gulps.





