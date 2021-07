In den letzten Wochen machte ein in Österreich eher kaum beachtetes Tier auf sich aufmerksam: Innerhalb weniger Tage wurden zwei Menschen beim Toilettengang von Schlangen überrascht. Doch während diese Vorkommnisse und generell Begegnungen mit größeren Schlangen hierzulande eher seltener Natur sind, gibt es in den Wäldern und Flüssen sieben heimische Arten anzutreffen. Die meisten von ihnen sind für den Menschen ungefährlich. Allerdings gibt es viele Regionen der Welt, in denen es nur so vor den Schuppenkriechtieren wimmelt. Einige von ihnen sind auch hochgiftig. Doch welche von ihnen ist die giftigste, wie heißt eine verehrte indische Schlangengöttin, und welche Art dient als Symbol für Apotheken? Machen Sie das Quiz!

