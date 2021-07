Bestes Eis in der Steiermark laut Falstaff: Die Eisperle in Graz Foto: Eisperle

Das beste Eis des Landes



Eissalons gibt es wie Sand am Meer und Meinungen, welche davon am besten sind, ebenso viele. Fragt man die Community des Gastro-Ratgebers Falstaff, verdienen "Gelati da Salva" in Wien-Döbling, "Die Eisperle" in Graz oder "Burburza" in Salzburg Best-Noten. 49.000 Falstatt-Mitglieder haben ihre Lieblingseisgeschäfte im ganzen Land gewählt. So ergeben sich folgende Top 3 für alle Bundesländer:

Wien

Gelati da Salvo, 1190 Wien Das Eis, 1230 Wien Tichy, 1100 Wien

Burgenland

Eissalon Tropicale, Oberwart Café Crustulum, Eberau Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf

Kärnten

Morle Eissalon, Klagenfurt Gelatissimo, Althofen Tutti Frutti, Klagenfurt

Niederösterreich

Il Gelato Battistin, Tulln Eissalon Isola Bella, Groß-Enzersdorf Kadlec, Sieghartskirchen

Oberösterreich

Buburuza, Steyr Café Konditorei Mühlbacher, Ampflwang Konditorei Schörgi, Grein

Salzburg

Alpz Gelato & Café, Salzburg Eisl Eis, Salzburg Baltram – Feines Eis, Salzburg

Steiermark

Die Eisperle, Graz Café Gotthardt, Kaindorf Cafe Konditorei Pfleger, Semriach

Tirol

Eis Leis, Axams Konditorei Fuchs, Absam Gelateria Tomaselli, Innsbruck

Vorarlberg

Eisdiele Kolibri, Wolfurt Linda’s Ice Cream, Feldkirch Dolce Vita, Hohenems





Gesundes Essen und Ernährungsbewusstsein für Kinder

Der andalusische Koch Xanty Elías wurde für seine Initiative "Los niños se comen el futuro" mit dem Basque Culinary World Prize 2021 ausgezeichnet. Zum 6. Mal verleiht das Basque Culinary Center, ein Ausbildungszentrum der Gastronomie auf universitärer Ebene mit Sitz in Bilbao den mit 100.000 Euro dotierten Culinary World Prize.

Das Preisgeld fließt in Elías Inititative, die sich für gesunde Ernährung und das Bewusstsein von Kindern für Lebensmittel in Andalusien einsetzt. Bisher konnte Elías mit "Los niños se comen el futuro" 15.000 Jugendliche und Kinder in mehr als 100 Schulen erreichen. Im nächsten Schritt möchte Elías mit seinem Projekt landesweit agieren.

Der spanische Koch Xanty Elías gewinnt den Basque Culinary World Prize 2021 Foto: Xanty Elias/BCC

"Gut essen ist keine reine Frage des Geldes. Es geht vielmehr um Wissen und Kultur. Wir wollen das so vielen Kindern wie möglich vermitteln", so der Koch aus Huelva.

Der Basque Culinary World Prize besteht seit 2016. Er wird an Menschen verliehen, die die Gesellschaft durch Gastronomie mit ihren Projekten verbessern.

Im Vorjahr wurde José Andrés (2020) für den inspirierenden Einsatz mit seiner Organisation "World Central Kitchen" und die Versorgung von Millionen von Menschen mit Essen während der COVID-19 Krise ausgezeichnet. Der Preisträger 2019, Anthony Myint etablierte in den USA ein System, wie die Gastronomie und deren Lieferanten den Klimawandel entgegen wirken können.





Champagner im Schanigarten



Ein prickelndes Glas Champagner in gediegener Umgebung gefällig? Dann sind Sie im Park Hyatt im ersten Bezirk in Wien an der richtigen Adresse. Bolligarden nennt sich der mit üppiger Blumen-Deko ausstaffierte Außenbereich des Luxushotels, wo es Champagnerspezialitäten von Bollinger sowie feine Kulinarik aus der Küche des Hotel-eigenen Restaurants The Bank Brasserie gibt. Sehen und gesehen werden: inklusive.



Park Hyatt Vienna, Am Hof 2, 1010 Wien, täglich bei Schönwetter von 9 bis 22 Uhr