Abwechslungsreiches Programm für Schmid und die Austria: Erst Cup, dann Qualifikation zur Conference League, danach Bundesligastart. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Manfred Schmid startet in Spittal an der Drau in seine Ära als Chefcoach der Wiener Austria. Am Samstagvormittag (11.00 Uhr/live ORF Sport +) gastieren die Wiener in der ersten Runde des ÖFB-Fußball-Cups beim Vertreter der Regionalliga Mitte. Für die Austria ist es die letzte Bewährungsprobe vor dem Auftritt in der Qualifikation zur Conference League, in der die Violetten auf den isländischen Vertreter Breidablik treffen. Das Zweitrunden-Hinspiel steigt am Donnerstag in Wien.

Austria noch ohne Wimmer und Antovski

Wie die Austria betonte, habe man sich gewissenhaft auf die Partie in Kärnten vorbereitet. "Wir sind sehr fokussiert durch die Vorbereitung und die letzten Tage gegangen. Die Jungs ziehen voll mit, wir haben einen Stamm, der sehr in Ordnung ist und zudem viele Spieler mit Potenzial", sagte Schmid. Wie der Neo-Coach bereits bekannt gab, suche man noch nach Verstärkung. In Spittal nicht dabei sein werden Patrick Wimmer (Sprunggelenkblessur) und Neuzugang Filip Antovski (fehlende Spielgenehmigung). Der ebenfalls zur Austria gestoßene Marvin Martins laboriert an Muskelproblemen.

Am Samstag ebenfalls im Einsatz sind aus der Riege der Bundesligisten Sturm Graz bei Stadl-Paura (RL Mitte), die WSG Tirol in Leobendorf (RL Ost), Austria Klagenfurt beim SC Wiener Neustadt (RL Ost) und der LASK, der in einem Heimspiel (20.30 Uhr/live ORF Sport +) auf den FC Marchfeld Mannsdorf trifft. Trainer Dominik Thalhammer betonte am Tag vor der Partie, dass er den Gegner respektiere – die Niederösterreicher sollen dennoch die Stärken des LASK zu spüren bekommen: "Wir wollen ein klares Statement setzen, in welche Richtung es dieser Saison gehen soll."

LASK ohne Raguz

"Wenn Mannsdorf in den Bus steigt und nach Hause fährt, soll es kein schöner Abend für sie gewesen sein. So müssen wir agieren", sagte Thalhammer. Man wolle dem Gegner "Stress pur bereiten". Nicht dabei ist Mittelstürmer Marko Raguz, der sich vor dem Testspiel gegen Heidenheim eine Zerrung zuzog. Außerdem fehlen die langzeitverletzten Andreas Gruber und Tobias Lawal. Neuzugang Florian Flecker soll die Position von Reinhold Ranftl übernehmen, der im Sommer zu Schalke 04 gewechselt ist. Beim FC Marchfeld ist Thomas Flögel neuer Trainer, Sportdirektor ist Ex-Admira-Coach Ernst Baumeister. (APA, 16.7.2021)

Uniqa-ÖFB-Cups, 1. Runde, Samstag, 17. Juli 2021

11 Uhr

SV Spittal/Drau – FK Austria Wien (live ORF Sport +)

16 Uhr

ATSV Stadl-Paura – SK Puntigamer Sturm Graz

17 Uhr

FC Deutschkreutz – SKU Ertl Glas Amstetten

FC Wels – SC Austria Lustenau

SW Bregenz – UVB Vöcklamarkt

17.30 Uhr

SV Leobendorf – WSG Tirol

18 Uhr

TWL Elektra – FC Gleisdorf 09

ASV Siegendorf – St. Jakob/Rosental

TSV St. Johann – FC Mohren Dornbirn

18.30 Uhr

Gurten – Lustenau 1907

SC Kalsdorf – Cashpoint SCR Altach

19.00 Uhr

SC Wr. Neustadt – SK Austria Klagenfurt

USV St. Anna/Aigen – GAK

20.30 Uhr

LASK – FC Marchfeld Mannsdorf/Großenzersdorf (live ORF Sport +)