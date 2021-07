Ein pakistanischer Sicherheitsbeamter patrouilliert auf der pakistanischen Seite der pakistanisch-afghanischen Grenze, nachdem diese nach Zusammenstößen geschlossen wurde. Foto: AKHTER GULFAM

Schweden weist bis auf Weiteres keine Menschen mehr nach Afghanistan aus. Wie die schwedische Migrationsbehörde am Freitag mitteilte, hat sich die ohnehin schwierige Sicherheitslage in Afghanistan in kurzer Zeit verändert, nachdem die militant-islamistischen Taliban die Kontrolle über große Teile des Landes übernommen haben. Deswegen gebe es einen sogenannten Vollstreckungsstopp. Das bedeutet, dass keine Ausweisungen oder Abschiebungen nach Afghanistan vollzogen werden.

Wie lange der Stopp gelte, lasse sich noch nicht sagen, erklärte die Behörde. Ausgangspunkt sei aber weiter, dass Menschen mit Ausweisungs- oder Abschiebebeschluss nach Afghanistan zurückkehrten sollten, wenn sich die Situation stabilisiert habe. Es geht demnach um rund 7000 Menschen, die in Schweden einen solchen Beschluss für Afghanistan erhalten haben. In der Praxis hat die Coronavirus-Pandemie solche Ausweisungen aber bereits seit längerem erschwert. Auch Finnland hatte zuletzt beschlossen, Abschiebungen und Ausweisungen nach Afghanistan nicht zu vollstrecken.

Afghanistan fordert Abschiebestopp

Vor knapp einer Woche erst hat die afghanische Regierung europäische Staaten dazu aufgefordert, Abschiebungen in das Krisenland für drei Monate auszusetzen. Wegen der zunehmenden Gewalt der militant-islamistischen Taliban und steigender Corona-Infektionen sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber derzeit ein Grund zur Sorge. Außerdem sei man besorgt über eine wachsende Zahl von Menschen, die im Ausland Asyl suchten sowie im Land selbst auf der Flucht seien, hieß es aus dem Ministerium.



Parallel zum rasch fortschreitenden Abzug der US- und anderer NATO-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban in den vergangenen Monaten große Teile des Landes erobert. Nach Angaben aus afghanischen Regierungskreisen konzentriert sich die Armee des Landes mittlerweile darauf, die größeren Städte, wichtige Straßen sowie Grenzposten gegen den Vormarsch der Islamisten abzusichern.

Reuters-Fotograf in Afghanistan getötet

Indes wurde bekannt, dass der mit dem Plitzer-Preis ausgezeichnete Fotograf Danish Siddiqui bei Kämpfen zwischen Taliban-Rebellen und afghanischen Sicherheitskräften in der Provinz Kandahar nahe der pakistanischen Grenze ums Leben gekommen ist. Der aus Indien stammende Siddiqui war seit dieser Woche mit den afghanischen Streitkräften unterwegs. (red, APA, 16.7.2021)