Titus Welliver in "Bosch". Foto: Amazon Prime

Es gibt Serien, bei denen fragt man sich, warum es überhaupt eine zweite Staffel geben musste (und bei vielen ist schon die erste zäh). Dann gibt es Serien, die anfangs richtig gut sind, aber aus kommerziellen Gründen ausgelutscht werden, bis es nur noch peinlich ist. Und dann gibt es jene, bei denen es schon nach sieben Staffeln "aus und vorbei" heißt. Wie bei Bosch, der Saga rund um den unfassbar coolen Mordermittler Harry Bosch, dessen stets ruhelose Jagd nach Gerechtigkeit für Mordopfer nun endet.

Doch verzaget nicht! Erlösung naht! Es wird ein Spin-off geben – Halleluja – mit Bosch (Titus Welliver) himself, mit seiner Tochter Maddie (Madison Lintz) und noch dem einen oder anderen Charakter aus der Serie. Die Dreharbeiten haben vor einem Monat begonnen, wir werden also im gewohnten Jahresrhythmus in die neue, oder zumindest veränderte, Arbeitswelt des Hieronymus "Harry" Bosch eintauchen können.

Letzte Staffel

Doch zurück zur letzten Staffel bei Hollywood Homicide, Los Angeles. Es ist die Jahreswende 2019/2020, es hat lauschige 18 Grad, Harry hört wie immer Jazz, in den Schlagzeilen gibt es erste Meldungen über ein komisches Virus in Wuhan, China. Doch Harry und sein Team sind voll in Beschlag genommen von einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus, bei dem ein zehnjähriges Mädchen stirbt.

Trailer:

Amazon Prime Video

Polizeichef Irvin Irving (Lance Reddick) würde die leidige Sache am liebsten ganz schnell abschließen, doch da hat er die Rechnung ohne Harry gemacht. Der beißt sich fest und gibt sogar seine angeborene Coolness auf, um diesem Mädchen Gerechtigkeit zuteilwerden zu lassen. High Noon in der pechschwarzen Nacht der Stadt der Engel. (Gianluca Wallisch, 17.7.2021)