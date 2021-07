Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) ist die "Diva der falschen Töne", ihr Mann (Hugh Grant) unterstützt ihren Traum von der großen Bühne – 20.15 Uhr, Arte. Foto: Pathé Productions Limited

12.25 MAGAZIN

Orientierung In der letzten Ausgabe vor der Sommerpause geht es um: "Übernationale Freiheit": Stefan Zweigs Briefe zum Judentum / "Gelobt seist Du, Niemand!" – Paul Celan und das Judentum / Wotruba. Himmelwärts – Ausstellung widmet sich "Kirche auf dem Georgenberg" / Kraft der Tugend: Sommergespräche im Stift Admont. Bis 13.00, ORF 1

13.30 DOKUMENTATION

Ikonen Österreichs – Ruhm und Ruin der Habsburger Sie regierten mehr als 650 Jahre lang in Österreich – und herrschten über weite Teile Europas: die Habsburger. In dieser Folge repräsentieren drei Objekte jeweils ihren Aufstieg, den Höhepunkt und das Ende ihrer Macht. Darunter der normannische Krönungsmantel, der im 12. Jahrhundert von Arabern auf Sizilien gefertigt wurde, oder das Automobil, in dem der Thronfolger Franz Ferdinand 1914 in Sarajevo erschossen wurde. Bis 14.00, ORF 2

20.10 KAMMERSPIEL

Oktoskop: Rudern (Ö 2020, Sophia Hochedlinger) Leon ist von allem genervt, und Annika sehnt die Revolution herbei. Annelie Straub und Levin Hofmann in einem filmischen Kammerspiel. Im Anschluss spricht die Regisseurin über ihren Film. Bis 21.00, Okto

20.15 SCHIEFE TÖNE

Florence Foster Jenkins (GB/USA 2016, Stephen Frears) Das Biopic erzählt die Geschichte der gleichnamigen amerikanischen Mäzenin, die Mitte des 20. Jahrhunderts als "Diva der falschen Töne" Bekanntheit erlangte. Die Exzentrikerin wollte unbedingt Opernsängerin werden und kaufte sich 1944 in die Carnegie Hall ein. Schrille Töne, großartig gespielt. Mit Meryl Streep und Hugh Grant. Bis 22.00, Arte

20.15 STEVEN SPIELBERG

Ready Player One (USA 2018, Steven Spielberg) Im Jahr 2045 ist die Erde kein lebenswerter Ort mehr. Der Jugendliche Wade (Tye Sheridan) flüchtet wie Millionen anderer Menschen in die virtuelle Realität von Oasis. In der Parallelwelt beginnt eine Jagd. Wem es gelingt, drei Rätsel zu lösen, erlangt unendlichen Reichtum und die Kontrolle. Mit seiner Virtual-Reality-Schnitzeljagd legt sich Steven Spielberg noch einmal als Übervater des Spektakelkinos ins Zeug – nach dem Bestseller von Ernest Cline. Bis 22.25, ORF 1

23.00 MULTIKULTI-KOMÖDIE

Monsieur Claude 2 (Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?, F 2019, Philippe de Chauveron) Israel, Algerien, China, Elfenbeinküste: Das sind die Länder, zu denen die Familie Verneuil aus dem beschaulichen französischen Chinon reichlich Migrationshintergründe durch Verheiratung bekommt. Jede der vier Töchter von Claude Verneuil entschied sich in dem Komödienwelterfolg aus dem Jahr 2014 für einen Mann, der nicht ganz ins konservative Idealbild passt. Nun wollen die Töchter und ihre Partner alle auswandern. Monsieur Claude (Christian Clavier) und seine Frau Marie (Chantal Lauby) zürnen. Bis 0.35, SWR