Der Slowene Matej Mohoric setzte sich nach einer Attacke aus einer Fluchtgruppe ab und fuhr solo ins Ziel. Foto: AFP/PHILIPPE LOPEZ

Der slowenische Radprofi Matej Mohoric hat die 19. Etappe der 108. Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige vom unter Doping-Verdacht stehenden Team Bahrain Victorious feierte am Freitag nach 207 km von Mourenx nach Libourne seinen zweiten Tagessieg als Solist bei der diesjährigen Großen Schleife. Mohoric hatte bereits die siebte und in diesem Jahr längste Etappe der Frankreich-Rundfahrt nach Le Creusot gewonnen.

Dadurch wurde die Rekordjagd von Sprintstar Mark Cavendish vertagt. Cavendish hatte am vergangenen Freitag mit dem Sieg in Carcassonne seinen 34. Tour-Etappensieg gefeiert und den über 46 Jahre alten Rekord des fünfmaligen Tour-Siegers Eddy Merckx eingestellt. Die letzte Chance bei der diesjährigen Rundfahrt hat der 36-Jährige beim Finale auf den Champs-Elysees am Sonntag, wo mit einer Sprintankunft zu rechnen ist.

Vor der Schlussetappe nach Paris steht am Samstag noch ein Einzelzeitfahren von Libourne nach Saint-Emilion auf dem Programm. (sid, red, 16.7.2021)