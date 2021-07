Nur noch 25mal schlafen gehen, dann wissen wir ganz bestimmt, wer nächster ORF-Chef wird. Aber gleich jetzt die aktuellen Etat-Mediennews vor dem Wochenende:

Was macht gute Werbung aus, Monsieur Séguela? Wo eine Werbelegende spürt, was in der Kreation und beim Publikum funktioniert – und was nicht.

Werbelegende Jaques Séguelá über den feinen Unterschied. Foto: Andy Urban

Vom Willen, den ORF zu führen Generalsbewerberin Lisa Totzauer als Kopf des Tages

"Orbánisierung" SPÖ-Mediensprecher Leichtfried besorgt über Politeinfluss im ORF

Außer Kontrolle Kronehit kündigt Beschwerde bei EU-Kommission gegen GIS-Gebühren an

Reuters-Fotograf getötet Pulitzer-Preisträger Danish Siddiqui starb bei Kämpfen in Afghanistan

Razzien bei unabhängigen Journalisten Behörden in Belarus gegen Radio Free Europe / Radio Liberty vor

Wengen und Adelboden ORF sichert sich wieder Rechte an Schweizer Weltcuprennen

"Fear Street" auf Netflix Gruselige Zeitreise durch US-Alltagskultur als Horror-Trilogie

Switchlist La La Land, Europa-Saga und die magischen Stimmen des Pop – die TV-Tipps für Freitag

Ein wundervolles Wochenende!