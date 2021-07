[Inland] WKStA erstattet Vorhabensbericht zur Causa HG Lab Truck

[Kommentar] Bundespräsidentenwahl: Bitte etwas Wettbewerb!

[International] Warum Englands Bevölkerung vorsichtiger als ihr Regierungschef ist



Analyse: Keine Rettung für den Libanon in Sicht

[Wirtschaft] Klimawandel erzwingt auch gravierende Veränderungen im Tourismus

[Etat] "Das Ibiza-Video": Sky bringt im Herbst Doku zur Affäre



[Web] Wer die NSO Group ist und wie Pegasus auf Smartphones landet

[Lifestyle] Julia Hofer: Bass, Gips und Einrad. Von der Bassvideos-Präsentatorin eines Instrumentehändlers zum Youtube-Star. Julia Hofer stand auch schon mit Gipshand auf der Bühne.

[Video] 160 Millionen arbeitende Kinder: Warum nimmt Kinderarbeit zu?

[Wetter] Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden überwiegen zunächst die Wolken und vor allem am Vormittag ist in den Nordstaugebieten noch mit lokalen Regenschauern zu rechnen. Am Nachmittag klingen die Schauer weitgehend ab und es setzt sich zumindest zeitweise die Sonne durch. Überall sonst geht es recht sonnig durch den Tag. In Kärnten und der südlichen Steiermark können sich dann besonders im Laufe des Nachmittags kleinräumige Schauer-, mitunter auch Gewitterzellen bilden. Frühtemperaturen 10 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 28 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Weltraumforschungstag.