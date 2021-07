Gewitter ziehen am Wochenende über Österreich. Experten warnen vor Muren und Hochwasser. Foto: APA

Es ist kühler und es ist nass in Österreich am Wochenende. Regen, Starkschauer und Gewitter werden erwartet oder haben das Land bereits erreicht. In Salzburg, Oberösterreich und Tirol könnte die Starkregenfront zu Überflutungen und Muren führen, warnt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Es werden teils intensive und langanhaltende Regenfälle prognostiziert – auch im Osten und in Wien. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 28 Grad.

Ein Blick in Nachbarländer ist derzeit alarmierend. In Westdeutschland und Belgien hat ein Starkregen katastrophalen Ausmaßes gerade Täler geflutet und unzählige Menschenleben gekostet. Ist es dieses Unwetter, dass nun auch über Österreich zieht?

Höhentief zieht von Deutschland Richtung Balkan

Die Österreichische Unwetterzentrale des privaten Wetterdiensts Ubimet schreibt, dass sich das Höhentief aus Deutschland derzeit in Richtung Balkan verlagert und dabei für den kräftigen Regen entlang der Alpennordseite sorgt. Auch von der Unwetterzentrale wird – vor allem in Tälern – vor Vermurungen, Überschwemmungen und Hochwasser gewarnt. Der Kernbereich der Unwetter erstrecke sich vom Tiroler Kaiserwinkel über die Stadt Salzburg bis in die Eisenwurzen.

Im Flachland sei die Hochwassergefahr am Wochenende hingegen eher gering, da das Wasser gut abließen könne, erklären die Experten. In Tälern wird hingegen geraten, am Wochenende im oberen Stockwerk des Hauses zu übernachten. Die größten Regenmengen seien in der Nacht zu erwarten.

Kommende Woche beständiger

Am Montag soll das Hoch Dana dann für eine Wetterberuhigung sorgen. Die Schauer sollen sich wieder in die Alpen zurückziehen und Sonntagnacht allmählich abklingen. Der Montag verläuft laut Ubimet sonniger, die Schauerneigung nehme im ganzen Land ab. Die nächste Woche werde dann allgemein wieder wetterbeständiger verlaufen.

Zuletzt sind weltweit immer wieder Wetterextreme aufgetreten: die Hitzewelle im Westen Kanadas, ein Tornado in Tschechien. Wie Hitze wie auch Starkregen im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, erklärt Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik: Eine entscheidende Rolle spiele das Windband Jetstream. Es bewegt Hoch- und Tiefdruckgebiete von West nach Ost. "Die Arktis erwärmt sich ungefähr dreimal so stark wie unsere Breiten. Dadurch schrumpft dieser Temperaturunterschied, der Wind wird schwächer. Wetterlagen können sich somit länger an einem Ort halten", sagt Olefs.

Treibhausgase und Wetterextreme

Er ist auch überzeugt: "Je mehr Treibhausgase wir weiterhin emittieren, umso häufiger und wahrscheinlicher werden solche Wetterextreme, hier gibt es einen sehr engen Zusammenhang." (mika, 17.7.2021)