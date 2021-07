Das Wiener Büro der CIA gilt als eines der größten Vertretungen der Geheimdienstagentur weltweit. Foto: imago images/Volker Preußer

Seit rund fünf Jahren bereiten unerklärliche Erkrankungen von US-Diplomaten in Kuba den USA Kopfzerbrechen. Denn der Ursprung der Gesundheitsprobleme ist ungeklärt. Betroffene des "Havanna-Syndroms" beschreiben eine Art Druckwelle in ihrem Kopf und einen unsichtbaren Energiestrahl, der sie scheinbar verfolgt. Zu den Beschwerden gehören unter anderem unter Kopfweh, Schwindel, Schlafstörungen und Tinnitus.

Nach Angaben des "New Yorker"-Magazins dürften seit Jahresbeginn – also nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden – nun auch in Wien rund zwei Dutzend US-Geheimdienstmitarbeiter, Diplomaten und andere Regierungsbeamte an dem "Havanna-Syndrom" erkrankt sein.

USA vermuten russische Angriffe

Ein Sprecher des US-Geheimdienstes CIA sagte, dass der Direktor der Agentur, William Burns, die Vorfälle sehr ernst nehme, und sich persönlich für die Behandlung der Betroffenen und Aufklärung der Ursache einsetze. Laut "New Yorker" halte Burns die Vorfälle für "Angriffe" und nicht "Erkrankungen".

Behörden in den USA und Kanada, deren Botschaftsmitarbeiter ebenso in Kuba betroffen waren, hatten bislang mysteriöse "Akustikattacken" als Ursache vermutet. Später wurde erwägt, dass Pestizide die Gesundheitsvorfälle ausgelöst hätten. Heuer wurden dann mehrere Fälle aus dem Umfeld des Weißen Hauses in Washington gemeldet.

Hochrangige Beamte der Regierungen von Ex-Präsident Donald Trump und Biden vermuten laut dem "Guardian" jedenfalls, dass der russische Geheimdienst für das Syndrom verantwortlich ist. Sie gehen davon aus, dass russische Militärgeheimdienstagenten Geräte, die Mikrowellenstrahlung aussenden, auf US-Beamte gerichtet haben, möglicherweise um Daten von ihren Computern oder Smartphones zu stehlen. Eindeutige Beweise konnte bislang allerdings nicht vorgelegt werden.

Das FBI kam offenbar zu einem anderen Schluss: Und zwar, dass die Betroffenen an einer psychogenen Massenkrankheit leiden. Das sei ein Umstand, bei dem eine Gruppe von Menschen, die glaubt, etwas Gefährlichem ausgesetzt gewesen zu sein, sich gleichzeitig krank fühlt. Allerdings hat das FBI die Betroffenen nie selbst interviewt. Laut "New Yorker" dürfte die Behörde ihre These revidieren.

Spionage in Wien

Das Wiener Büro der CIA gilt als eines der größten weltweit. Wien blieb auch nach dem Ende des Kalten Krieges eine Spionage-Welthauptstadt. Viele große UN-Agenturen, die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind hier ansässig. Neben einer beträchtlichen Anzahl amerikanischer, britischer, chinesischer, französischer und russischer Spione sollen unter anderem die Iraner, die Syrer und die Nordkoreaner Agenten vor Ort haben. Die heimischen Behörden haben den Ruf, sich in internationale Spionage-Angelegenheiten nicht einzumischen, solange sie nicht Österreich betreffen. (fmo, 17.7.2021)