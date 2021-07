22-jähriger Slowene verteidigte am Samstag über 30,8 Kilometer souverän das Gelbe Trikot – Mit 5:20 Minuten Vorsprung in die Schlussetappe

Eine Klasse für sich: Tadej Pogacar. Foto: APA/AFP/SAMSON

Saint-Emilion – Tadej Pogacar steht vor dem neuerlichen Triumph bei der Tour de France. Der 22-jährige Slowene verteidigte am Samstag im Einzelzeitfahren über 30,8 Kilometern souverän das Gelbe Trikot und geht mit 5:20 Minuten Vorsprung auf den Dänen Jonas Vingegaard in die Schlussetappe am Sonntag. Im abschließenden Teilstück, das in Paris auf den Champs-Elysees endet, wird traditionell nicht mehr angegriffen.

Der Vorjahressieger vom Team UAE Emirates schaffte im Einzelzeitfahren von Libourne nach Saint-Emilion die achtbeste Zeit. Den Tagessieg holte sich der Belgier Wout van Aert in 35,53 Minuten (Durchschnittsgeschwindigkeit von 51,5 km/h) vor den Dänen Kasper Asgreen (+ 21 Sek.) und Vingegaard (+ 32). (APA; 17.7.2021)