Salzburg – Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat sich die Dienste des kroatischen Talents Roko Simic gesichert. Der 17-jährige Stürmer wurde von Lok Zagreb geholt und erhielt in Salzburg einen Vertrag bis 30. Juni 2024, gab der Club am Samstag bekannt. Simic, der für Lok Zagreb in 26 Spielen vier Tore erzielte, kommt als Kooperationsspieler bei Zweitligist Liefering zum Einsatz. (APA; 17.7.2021)