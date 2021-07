Bitcoin, Ethereum und Dogecoin sind die Währungen, die bei dem Event gehandelt werden. Foto: Tesla

Auf der Website give4help.net lädt Elon Musk Interessierte zu einem Krypto-Airdrop. Für den Einsatz von Kryptowährungen erhalten Teilnehmer einen höheren Wert zurück. Unter den drei unterstützten Währungen findet sich auch der Dogecoin. Das Netz reagiert gewohnt amüsiert.

Airdrop

Wenn in einem Video zwei Tesla-Modelle gegen Rotober kämpfen fragt man sich kurz, was das eigentlich soll. Elon Musk löst das Rätsel auf Twitter aber schnell auf. Bei seinem Krypto-Airdrop verteilt der Tesla-Chef 5.000 Bitcoins, 100.000 Etherum und 10 Millionen Dogecoins. Bei einem solchen Airdrop erhalten bestehende Inhaber von Kryptowährungen, etwa Bitcoin, kostenlose Token als Belohnung. Mitmachen kann jeder, der über eine eigene Wallet und die angebotenen Währungen verfügt. Musk will damit erneut betonen, wie sehr er an Kryptowährungen und die Blockchain glaubt.

Beeindruckend ist, wie schnell Musk mit seiner Aktion sein Publikum erreicht. Dieses reagiert natürlich positiv auf das Event und kommentiert auch mit allerlei witzigen Bildern, Videos und Kommentaren. Kritische Stimmen im Twitter-Feed hinterfragen den Hype, gehen im allgemeinen Sturm der Begeisterung aber unter.

Erste Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

(aam, 18.7.2021)