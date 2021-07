Barbara Zoschke, "Sonnengelb & Tintenblau oder: Der Sommer, in dem ich zu schreiben begann". € 15,90 / 256 Seiten. Berlin, Ueberreuter 2021. Ab 11 Jahren Foto: Ueberreuter

Bücher lesen ist super! Aber vielleicht hast du schon einmal Lust gehabt, selber etwas zu schreiben, aber nicht so richtig gewusst, wie du das angehen sollst? Dann wirst du in diesem unterhaltsamen Sommerroman fündig: Die 13-jährige Eddy flüchtet vor ihren streitenden Eltern ins Hotel der Oma, in dem sie mithilft. Plötzlich taucht in ihrem Zimmer ein Schreibauftrag auf, im Laufe des Sommers folgen weitere – von wem? Und warum? Diese in die Geschichte eingebauten Schreibanlässe richten sich auch an die Leserinnen und Leser und werden am Ende des Romans nochmals erklärt. Sie sind sehr unterschiedlich: von Aufträgen für Gedichte über Brainstormings, was etwa Charaktereigenschaften von Buchfiguren sein könnten, bis zu möglichen Buchtiteln. Anregungen für eigenes Schreiben gibt es jedenfalls viele – wunderbar geeignet für Sommertage.