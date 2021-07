In Hallein verwandelte sich der Kothbach in einen reißenden Fluss, auch in Kufstein führte der Starkregen zu Überschwemmungen. Überflutete Keller gab es zudem in der Steiermark, und die Donau führt Hochwasser

Videos aus dem Salzburger Hallein, die noch am Samstagabend auf Social Media geteilt wurden, wirken wie Aufnahmen aus einem Katastrophenfilm. Es ist kaum verwunderlich, dass einige Nutzer die Aufnahmen für Fakes hielten. Doch die Momentaufnahmen, die offenbar von Bewohnern der Halleiner Altstadt aufgenommen wurden, zeigen die tatsächliche Wucht der Wassermassen.

Eine Starkregenfront hatte in den Abendstunden im Tennengau (Bezirk Hallein) und auch im Pinzgau (Zell am See) zu schweren Überflutungen und Sachschäden geführt. Es gibt Stand Sonntagmittag keine Berichte über Tote oder Verletzte.

Obwohl der nach der Hochwasserkatastrophe 2002 massiv ausgebaute Hochwasserschutz an der Salzach gehalten hat, wurden Überflutungen in Hallein in Folge einer Verklausung im Bachverlauf von einem kleineren Zufluss, dem Kothbach, ausgelöst. Die Verklausung dürfte von einem mitgeschwemmten Pkw ausgelöst worden sein. Wie die Videos zeigen, wurde alles, was nicht dingfest war, folglich von den Wassermassen mitgerissen.

Sonntagvormittag hat es in Salzburg nach wie vor stark geregnet. Vor allem im Pinzgau und Tennengau gab es zahlreiche Gefahrenstellen. Für Hallein galt immer noch Zivilschutzsalarm. Die Aufräumarbeiten sind im Gange – auch in Tirol, wo der starke Regen in der Nacht auf Sonntag die Einsatzkräfte stark gefordert hat.

Mehrere Murenabgänge, überflutete Keller und Tiefgaragen waren die Folge der heftigen Niederschläge. Es gab keine Verletzten. Besonders betroffen war die Stadt Kufstein, der dortige Zivilschutzalarm wurde aber in der Früh aufgehoben, berichtete das Land.

Auch der Pegelstand der Donau hat am Sonntag die Hochwasserwarnstufe erreicht – und zwar im Bezirk Krems. Am Vormittag betrug der Stand bei der Messstelle Kienstock 704 Zentimeter, nachdem er am Samstag noch deutlich unter 400 Zentimeter gelegen war. Auch im deutschen Passau nahe der österreichischen Grenze wurde eine Hochwasserwarnung ausgesprochen.

In Wien führt die Donau bereits seit Samstag Hochwasser, teilte die Magistratsabteilung 45 (Wiener Gewässer) in einer Aussendung mit. Für die Neue Donau gelte aus wasserhygienischen Gründen ab sofort Badeverbot, da bei Donauhochwasser Wasser in die Neue Donau einströmt.

Starke Regenfälle und Gewitter im gesamten Wiener Stadtgebiet haben seit dem frühen Samstagvormittag zu Dauereinsätzen der Berufsfeuerwehr geführt. Bisher seien in rund 24 Stunden mehr als 900 Hilfeleistungen durchgeführt worden, berichtete die Berufsfeuerwehr am Sonntagvormittag. "Der Großteil der Einsätze betraf Auspumparbeiten von überfluteten Kellern, Tiefgaragen oder Unterführungen", so ein Sprecher.

Im Vergleich zum Nordalpenbereich sind die Niederschläge in der Obersteiermark moderat geblieben – wegen Starkregen waren von den Feuerwehren nur rund 16 Einsätze in den Bezirken Liezen und Bruck-Mürzzuschlag zu bewältigen. Laut Landesfeuerwehrverband traten Bäche über die Ufer, Keller wurden überflutet, Straßen waren freizuräumen. Die Zufahrt zum Bosrucktunnel bei Ardning auf der Pyhrnautobahn (A9) wurde wegen Brückenunterspülung sicherheitshalber gesperrt.

ORF

Laut dem ORF-Wetterexperten Manuel Oberhuber steuert ein Adriatief immer noch sehr feuchte und zudem gewitteranfällige Luft nach Österreich. Regional bestehe weiterhin eine große Gefahr von Überflutungen und Murenabgängen. Der Hotspot bleibe an der Alpennordseite, so Oberhuber in der "ZiB 9" am Sonntag.

Im Anschluss hat die Redaktion eine Fotostrecke mit Bildern aus Salzburg und Tirol zusammengestellt. (Thomas Neuhold, red, APA, 18.7.2021)