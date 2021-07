Da sich die Wirtschaft allmählich von der Pandemie erholt, steigt auch der Bedarf an Öl. Das treibt die Preise in die Höhe. Nun haben sich die großen Erdölexporteure nach mehreren Anläufen auf eine neue Förderpolitik geeinigt

Die OPEC hat ihren Sitz in Wien. Foto: Reuters/Ramzi Boudina

Wien – In die festgefahrenen Verhandlungen der großen Öl-Staaten über eine Anhebung der Förderquoten ist wieder Bewegung gekommen. Das Ölkartell OPEC und seine Partnerländer (OPEC+) haben sich angesichts der Erholung der Weltkonjunktur auf eine deutliche Erhöhung der Ölproduktion geeinigt. Die Fördermengen sollen schrittweise bis Dezember angehoben werden. Ab August werde die Öl-Allianz ihre Tagesproduktion um jeweils monatlich 400.000 Barrel (je 159 Liter) steigern, teilte die OPEC am Sonntag nach einem Online-Ministertreffen mit.

Damit ist der Streit zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, an dem eine Einigung vor zwei Wochen gescheitert war, vom Tisch. Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten auf eine höhere Förderquote für sich gepocht. Zugleich wurde vereinbart, die Entwicklung im Dezember 2021 erneut genauer zu analysieren.

Unklare Auswirkungen für Endkonsumenten

Da sich die Wirtschaft allmählich von der Corona-Pandemie erholt, steigt auch der Bedarf an Öl. Das wiederum treibt die Preise in die Höhe. Die Folgen der Einigung sind für die Bezieher von Heizöl und für die Autofahrer noch schwierig abzusehen. Sprit ist inzwischen schon so teuer wie zuletzt im Herbst 2018. Im Vergleich zum von der Coronakrise geprägten Sommer 2020 kostet Kraftstoff gut 20 Prozent mehr.

Zur OPEC gehören neben Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten unter anderem der Irak, der Iran, Kuwait und Nigeria. Zu den Partnerländern der OPEC zählen neben weiteren Staaten etwa Russland, Kasachstan und Mexiko. (APA, 17.7.2021)