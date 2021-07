20.15 UMWELT

Themenmontag: Diana Den Auftakt im Dokureigen macht Prinzessin Dianas gefährliches Erbe. 21.05 Rivalinnen: Lady Diana und Elisabeth II. 21.55 Im Dienste der Majestät – die Royals und ihr Personal. Bis 23.30, ORF 3

20.15 INNIG

Green Book – Eine besondere Freundschaft (USA 2018, Peter Farrelly) Der New Yorker Türsteher Tony Lip (Viggo Mortensen) übernimmt den Job als Chauffeur des feinsinnigen Pianisten Don Shirley (Mahershala Ali), der sich auf einer Konzerttour in den Südstaaten der 1960er-Jahre Rassismus und Diskriminierung stellt. Preisgekröntes – darunter der Oscar für den besten Film –, mitreißendes Roadmovie nach wahren Begebenheiten. Bis 22.15, ORF 1

Don (Mahershala Ali, li.) und Tony (Viggo Mortensen) als kongeniales Duo im Sumpf des Südstaatenrassismus der 60er-Jahre – "Green Book", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: Imago / Cinema Publishers Collection/ Patti Perret/Univex

20.15 LOVE IS IN THE AIR

Liebesg’schichten und Heiratssachen Der Auftakt ist mit fast 900.000 Zusehern schon einmal geglückt. Auch in der zweiten Folge begeben sich sechs neue Kandidatinnen und Kandidaten auf die Suche nach dem großen Lebensglück. Bis 21.05, ORF 2

20.15 EIN FREUND, EIN GUTER FREUND

Comedian Harmonists (D/Ö 1997, Joseph Vilsmaier) "Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn": Ulrich Noethen als kauzig-schüchterner Ensemble-Gründer Harry Frommermann, Ben Becker als poltriger Möchtegernmanager Robert Biberti und Meret Becker als Studentin Erna. Lebensfreude in den 1930ern in Berlin, bis sich dann unter dem immer unerträglicher werdende, NS-Regime alles dramatisch ändert. Bis 22.15, Arte

21.05 MAGAZIN

Thema über die Unwetterkatastrophe in Deutschland, Liebe in Zeiten der Delta-Variante und das umstrittene Modell der Viertagewoche. Bis 22.00, ORF 2

22.25 STURZ INS NEUE LEBEN

Manchester by the Sea (USA 2016, Kenneth Lonergan) Casey Affleck kehrt in seiner Oscar-Rolle in sein Heimatstädtchen zurück, wo er sich nach dem Tod seines Bruders um seinen pubertierenden Neffen kümmern soll. Um in ein neues Leben zu starten, muss er sich dort seiner schmerzlichen Vergangenheit stellen. Berührendes Drama.

Bis 0.35, ORF 1

22.25 DOKUMENTARFILM

Stille über Fukushima – wie Künstler gegen das Vergessen kämpfen Regisseurin Aya Domenig porträtiert fünf japanische Kunstschaffende, die zehn Jahre nach der Atomkatastrophe gegen das Vergessen kämpfen. Bis 23.15, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag über den neuen Jedermann, 75 Jahre Bregenzer Festspiele und den Hangar Bicocca in Mailand. Um 23.30 zeigt ein Porträt Die neue Buhlschaft Verena Altenberger im Gespräch mit Susanna Schwarzer. Bis 0.00, ORF 2

22.50 DOKU

Querdenker – Wie sich Menschen aus der Mitte radikalisieren Wer sind die sogenannten Querdenker, und was treibt sie zu den Corona-Demos? Bis 23.35, ARD

(Oliver Mark, 19.7.2021)