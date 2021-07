Die Landesdirektoren nach ihrer Bestellung 2016, von links: Werner Herics (Burgenland), Christoph Takacs (Salzburg), Gerhard Draxler (Steiermark), Karin Bernhard (Kärnten), Brigitte Wolf (Wien), Helmut Krieghofer (Tirol), Kurt Rammerstorfer (Oberösterreich), Norbert Gollinger (Niederösterreich) und Markus Klement (Vorarlberg). Von Draxler hat inzwischen Gerhard Koch übernommen, von Krieghofer Robert Unterweger. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Die neun Landeshauptleute spielen bei Generalswahlen stets eine besondere Rolle: Jedes Bundesland hat eine Stimme im ORF-Stiftungsrat (bei insgesamt 35). Und jedes Bundesland hat ein Landesstudio, dessen Besetzung Landeshauptmann wie Landeshauptfrau als wichtige mediale Bühne des Landes besonders interessiert. Die passende Besetzung kann schon bei der Generalswahl Stimmen bringen.

Neun Männer in den Chefredaktionen, sieben in den Direktionen

2021 sind einige Landesdirektionen neu zu besetzen, voraussichtlich Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und womöglich Salzburg, wo sich die Bewerber und Bewerberinnen drängen sollen.

Wer immer Generaldirektor oder Generaldirektorin wird, wird sich um mehr Frauen in den Landesdirektionen bemühen müssen. Lothar Lockl, Sprecher der Grünen Stiftungsräte, verwies mehrfach auf nur zwei Direktorinnen in den neun Landesstudios. Alle Chefredakteure der Länder-ORFs sind Männer.

General und Kandidaten auf Rundreise

Über ORF-Direktoren in allen Bundesländern – und die Bestellung des ORF-Generals wie der Zentraldirektoren – entscheidet der Stiftungsrat mit einfacher Mehrheit – und die liegt derzeit alleine bei ÖVP-nahen Mitgliedern.



Der ORF-Generaldirektor muss die jeweiligen Landeshauptleute laut ORF-Gesetz vorab informieren, bevor er oder sie einen Direktor oder eine Direktorin für das Landesstudio dem Stiftungsrat vorschlägt. Lieber tun Kandidatinnen und Kandidaten das schon vor der Generalswahl in der Hoffnung auf Länderstimmen.

Der amtierende General Alexander Wrabetz und der wahrscheinliche Herausforderer Roland Weißmann, derzeit Vizefinanzdirektor, haben in den vergangenen Monaten schon Runden durch die Bundesländer gedreht und tun das wohl weiter in diesen Wochen – etwa zu Festspielen. Lisa Totzauer (ORF 1-Managerin) schaute etwa anlässlich von Dreharbeiten (Soko Linz) in Oberösterreich vorbei – was zu Spekulationen über die Linzer ORF-Landesdirektion führte, bevor Totzauer vorige Woche ihre Bewerbung um den Generalsjob abgab.

Neun Länder, viele Spekulationen

Brigitte Wolf in Wien dürfte sich nicht mehr um die Funktion bewerben. Spekuliert wird hier über Peter Schöber (ORF 3) und Radio-Innenpolitikchef Edgar Weinzettl. Programmchefin Jasmin Dolati werden immer wieder Ambitionen nachgesagt; Moderatorin Elisabeth Vogel bewarb sich zuletzt um die Chefredaktion im Landesstudio, ebenso ihr Exkollege Markus Pohanka (Austro Control), Chefredakteur wurde schließlich der ehemalige "ZiB"-Chef Oliver Ortner. Spekuliert wurde auch schon über Programmdirektorin Kathrin Zechner als mögliche Wien-Direktorin, die Rathaus-SPÖ soll sich dazu eher skeptisch gezeigt haben. ORF-TV-Magazinchefin Waltraud Langer wird für einige ORF-Führungsfunktionen nach der Generalswahl gehandelt.

In den vielen Spekulationen über ORF-Direktorenjobs taucht immer wieder der Name von Eva Schindlauer als Möglichkeit auf, sie ist neben Peter Schöber Geschäftsführerin von ORF 3.

Kurt Rammerstorfer in Oberösterreich wurde im April 67 und dürfte eher nicht verlängert werden. Er hätte, so sagen jedenfalls ORF-Quellen, bei der Bestellung 2016 zugesichert, mit 65 in Pension zu gehen. Solche Zusagen hielten Landesdirektoren schon zuvor nicht immer. Erst im April rückte Klaus Obereder im Landesstudio zum Chefredakteur auf, er könnte gleich noch eine Ebene höher ziehen.

Norbert Gollinger in Niederösterreich wird im Oktober 65 und sich wohl auch verabschieden. Als aussichtsreicher Kandidat für die Landesdirektion wird Chefredakteur Robert Ziegler gehandelt, früher bürgerlicher Betriebs- und vor allem auch ORF-Stiftungsrat, bis ihn Alexander Wrabetz 2015 zum Chefredakteur des Landesstudios machte.

Robert Unterweger in Tirol übernahm die Direktion von Helmut Krieghofer; das Landesstudio und sein Management beschäftigten zuletzt den ORF-General und den Stiftungsrat. "Wir haben ein paar Dinge zu verbessern in Tirol, aber das ist im Laufen, den zuständigen Stiftungsrat habe ich darüber informiert", erklärte Wrabetz im Frühjahr im STANDARD-Interview. Von Wildwuchs und nicht sachgerechter Verwendung von Mitteln wollte er nicht sprechen: ""Man kann manches besser machen. Es ging um die Frage der Einhaltung von Genehmigungsprozederes. Nicht um nicht sachgerechte Verwendung, sondern nur um Abläufe." Viele im Landesstudio sollen sich für den Direktorsjob interessieren, ORF-Kenner erwarten eher einen Manager oder eine Managerin von außerhalb des Landesstudios.

Christoph Takacs in Salzburg sieht sich, so wird jedenfalls ORF-intern kolportiert, einigen Interessenten und Interessentinnen um seine Funktion gegenüber. Matthias Limbeck, ehemaliger Geschäftsführer der Reed Messe in Österreich, hat seine Funktion im Stiftungsrat im Juni zurückgelegt, um sich – entsprechend dem Corporate Governance Kodex des ORF – um die Funktion bewerben zu können. Weitere Namen kursieren in ORF und Umgebung für Salzburg: Programmdirektorin Zechner etwa, auch Onlinechef und Technikvizedirektor Thomas Prantner wurde schon von Stiftungsräten in dem Zusammenhang genannt. Prantner soll eine Bewerbung für die Funktion des ORF-Generals vorbereiten, schreibt "Profil" gerade wieder.

Markus Klement in Vorarlberg soll mit der Belegschaft des Landesstudios nicht nur harmonieren, er dürfte aber eher verlängert werden.

Karin Bernhard in Kärnten könnte ebenfalls verlängert werden – sie ist neben Brigitte Wolf in Wien derzeit die einzige Landesdirektorin.

Gerhard Koch in der Steiermark soll ebenfalls gute Aussichten auf Verlängerung haben.

Für Werner Herics im Burgenland soll es ebenfalls Signale auf Verlängerung aus dem Landeshauptmannbüro geben; Hans Peter Doskozil ist aber auch in der SPÖ immer wieder für Überraschungen gut. Walter Schneeberger, seit 2001 schon Chefredakteur im Landesstudio, wird immer wieder als möglicher Direktor genannt.

Der ORF-General wird am 10. August im Stiftungsrat bestellt, die Direktorinnen und Direktoren für die ORF-Zentrale sowie für die Bundesländer am 16. September 2021. Dienstantritt für alle: 1. Jänner 2022. Amtszeit: regulär bis Ende 2026, wenn nicht ein neues ORF-Gesetz eine Neubestellung vorsieht, etwa weil statt des ORF-Generals als Alleingeschäftsführer ein ORF-Vorstand kommt. (fid, 18.7.2021)