Alle Preise wurden von Nintendo Österreich zur Verfügung gestellt. Foto: Nintendo

Dieser Tage erschien mit "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD" das Remake des zehn Jahre alten Klassikers für die Nintendo Switch. Grund genug, eine Switch inklusive passenden Accessoires zu verlosen.

Wolkenvogel

Im Paket enthalten ist neben der Nintendo-Switch-Konsole auch das Spiel. das am Freitag erschienen ist. Zusätzlich freut sich der Gewinner über die Amiibo-Figur Zelda mit Wolkenvogel, sowie Joy-Cons im Design des Spiels. Um am Gewinnspiel teilzunehmen wollen wir eine Geschichte zu Ihrem liebsten oder auch unliebsten Dungeon, den Sie in einem Zelda-Game bis jetzt meistern mussten.

Verlosung

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten!



Die/Der Gewinner/in wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 30.7.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 18.7.2021)