Bilder der Fluten

Hoher Sachschaden nach Überschwemmungen in Österreich befürchtet

In Hallein verwandelte sich der Kothbach in einen reißenden Fluss, in Kufstein führte der Starkregen zu Überschwemmungen. In Amstetten drohen Bäche überzulaufen. Überflutete Keller gab es zudem in der Steiermark, und auch die Donau führt Hochwasser