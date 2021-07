[Coronaticker England hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf

[Umwelt] Warum das Wetter künftig noch extremer wird und was das mit der Klimakrise zu tun hat.

[Panorama] Das Hochwasser hätte in Hallein noch viel schlimmer kommen können.

Debatte über kostenpflichtige Corona-Tests.

[Inland] Zwei Drittel wünschen sich, dass Van der Bellen wieder antritt.

[International] Spitzenpolitiker im Katastrophengebiet haben nichts zu lachen. Nach der Unwetterkatastrophe besuchten deutsche Politikerinnen und Politiker die Flutopfer – und schon ist wieder Wahlkampf.

Enthüllungen über umstrittene Spähsoftware.

[Wirtschaft] Was Martin Ho alles will und wie sein Gastro-Imperium funktioniert.

EU-Kommissar Schmit: "Green Deal wird ohne sozialen Ausgleich nicht gelingen".

Hat Thomas Schmid beim Leiner-Deal für Investor Benko interveniert?

[Sport] Nach Crash mit Verstappen: Hamilton gewinnt in Silverstone.

[Kultur] "Ich möchte immer Otto sein, schon weil ich nichts anderes sein kann". Mit 72 steht Otto Waalkes noch immer auf der Bühne und vor der Kamera. Ein Gespräch über Ostfriesen-Yoga, das Wort "Schwarzfahrer" und seinen Film "Catweazle".

Britney Spears will vorerst nicht mehr live auftreten.

[Wetter] Im äußersten Westen sowie generell südlich des Alpenhauptkammes, im Grazer Becken und im Südburgenland präsentiert sich das Wetter sonnig und trocken. Überall sonst gibt es hingegen ein Wechselspiel aus Sonnenschein und dichteren Wolken. Die meisten Wolken zieren aber in Teilen Tirols, in Salzburg und Oberösterreich sowie in der nördlichen Steiermark und im westlichen Niederösterreich den Himmel. Bis 30 Grad.

[Zum Tag] 1988: Das Bruce-Springsteen-Konzert in Ost-Berlin ist das größte Konzert in der Geschichte der DDR.