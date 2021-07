In der Nacht auf Montag sanken die Pegel der Flüsse wieder, die Schäden seien aber "beträchtlich". Köstinger macht NGOs für Hochwasser in Hallein verantwortlich

In dieser Galerie: 3 Bilder Im Bezirk St. Pölten war die Feuerwehr am Sonntagabend noch im Dauereinsatz, mittlerweile beruhigt sich die Lage. Foto: APA / BFKDO ST.PÖLTEN Die Schäden in Hallein. Foto: APA / FF HALLEIN Der Kothbach in Hallein trat wegen Verklausungen über die Ufer. Köstinger schiebt die Schuld auf Naturschutzorganisationen. Foto: APA / BARBARA GINDL

St. Pölten/Hallein – In vielen Teilen von Niederösterreich sind am Montag nach den starken Regenfällen vom Wochenende die Aufräumarbeiten angelaufen. In den Stunden davor hatte sich die Wetterlage gebessert, Einsatzkräften sprachen von einer verhältnismäßig ruhigen Nacht. Leicht rückläufig waren die Pegelstände entlang der Donau. Hier ist es zu kleinräumigen Überflutungen – etwa in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Kritzendorf – gekommen. Unterdessen wurden die Aufräumarbeiten in den besonders betroffenen Gebieten in Salzburg und Tirol fortgesetzt. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sieht die Schuld für das Hochwasser in Hallein bei NGOs, die Einspruch gegen die Wildbachverbauung erhoben hatten.

Bereits am Sonntagabend hatte in den von Unwettern betroffenen Gebieten in den Bezirken Melk, Scheibbs, Krems, St. Pölten, Tulln, Mödling und Korneuburg ein erstes Aufräumen gestartet. Am Montag werde dies "im großen Stil" weitergehen, sagte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich, denn: "Die Schäden sind beträchtlich." Die Tätigkeiten der Helfer werden "in den nächsten Tagen andauern", ein Ende sei aktuell "noch gar nicht abschätzbar". Als Einsatzbereich galt unter anderem das Befreien von Straßen vom Schlamm.

Donaupegel bei fasst acht Metern

Durchwegs angespannt zeigte sich in der Nacht auf Montag die Situation an der Donau, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete. An der Messstelle in Kienstock (Bezirk Krems) lag der Pegel zwischenzeitlich bei beinahe acht Metern. Montagfrüh wurde ein Wert von 760 Zentimetern und damit bereits ein Rückgang verzeichnet. Mit einer weiteren Entspannung wurde gerechnet. "Die Donau sollte sich im Tagesverlauf zurückziehen", blickte Resperger voraus. Generell sei entlang des Flusses "die große Katastrophe ausgeblieben".

ORF-Lagebericht aus Mittersill. ORF

Im Einsatz standen in Niederösterreich seit Samstag rund 5.200 Mitglieder von 364 Feuerwehren. Ausgerückt wurde 950-mal. Besonders hart getroffen worden war das Mostviertel, wo in Neuhofen a. d. Ybbs und Ferschnitz am Sonntag Zivilschutzalarm ausgelöst worden war. Für Aschbach-Markt galt eine Zivilschutzwarnung. Ein schweres Gewitter machte am Sonntagnachmittag auch dem Raum Paudorf zu schaffen. Am Abend standen fast 800 Feuerwehrleute, darunter drei Katastrophenhilfsdienst-Züge, in dem Gebiet im Einsatz.

Pegelstände sinken wieder, Wetter wird besser



In den stark von den Wassermassen betroffenen Gebieten in Tirol und Salzburg gingen die Aufräumarbeiten am Montag weiter. Nach vereinzelten Überflutungen am Sonntagabend sinken die meisten Pegelstände wieder. Für den Montag werden nur vereinzelte und unergiebige Regenschauer erwartet. Großteils wird es in ganz Österreich sonnig.

Massiv betroffen von den Fluten am Wochenende war Hallein in Salzburg. Auch dort seien die Pegelstände zurückgegangen, sagte Alexander Stangassinger im Ö1-"Morgenjournal" am Montag. Der Kothbach, der am Samstagabend über die Ufer getreten war und die Stadt flutete, steht derzeit im Zentrum der Diskussion. Die Gemeinde weite schon länger die Hochwasserverbauung des Bachs aus. Die Bebauung habe sich aber durch rechtliche Einsprüche von Naturschutz-NGOs "verzögert". Hätte man schon früher mit den Arbeiten beginnen können, wäre der Bau jetzt zu zwei Dritteln fertig – und die Situation in Hallein "wäre eine andere", sagte Stangassinger.

Köstinger schiebt Schuld auf Naturschützer

Am Sonntag meldete sich auch Landwirtschaftsministerin Köstinger in einer Aussendung zu Wort, um die Einsprüche der NGOs zu kritisieren: "Ich habe nicht das geringste Verständnis dafür, dass Genehmigungsverfahren durch NGOs über Jahre hinweg verzögert werden und damit einen wirksamen Schutz von Menschen und Gütern verhindern." Nach einem Bericht der "Krone" weist der Naturschutzbund Salzburg die Schuld von sich.

Etwas komplexer stellte die Situation der Sprecher von Hallein am Sonntag dar: Dass der unscheinbare Bach – am Sonntag längst in sein kanalisiertes Bachbett zurückgekehrt – zumindest einen Teil der Altstadt so massiv getroffen habe, sei "eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen". Eine Verklausung, vermutlich durch einen mitgespülten Pkw ausgelöst, habe binnen Minuten zu der kleinräumigen Katastrophe geführt. Das fragliche Auto war bis Sonntagnachmittag übrigens nicht auffindbar. Es dürfte, vermutet die Feuerwehr, direkt in die Salzach gespült worden sein. (APA, lalo, red, 19.7.2021)