Das Headquarter der NSO Group in Herzliya, einem Ort nahe Tel Aviv. Foto: AFP/JACK GUEZ

Die in einer umfassenden Medienrecherche aufgedeckte Abhörung oppositioneller Politiker, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten mittels von autoritären Staaten zugekaufter Spyware gibt Grund zu großer Besorgnis. Sie schlägt auch ein neues Kapitel mit einem "alten Bekannten" auf: nämlich Pegasus, einer Abhörsoftware der israelischen NSO Group.

In den vergangenen Jahren sorgte NSO immer wieder für Schlagzeilen. Größere öffentliche Bekanntheit erlangte das Unternehmen erstmals 2016. Damals wurden die ersten Fälle von Überwachung durch Pegasus bekannt. Der IT-Sicherheitsfirma Lookout zufolge konnte das in Anlehnung an das geflügelte Pferd der griechischen Mythologie benannte und zugleich auch auf das Trojanische Pferd anspielende Programm Nachrichten und E-Mails mitlesen, Anrufe verfolgen, Passwörter abgreifen, Tonaufnahmen machen und den Aufenthaltsort des Nutzers aufzeichnen. Weiters war es in der Lage, zahlreiche Apps zu überwachen. Die Spähangriffe dürften zumindest bis ins Jahr 2013 zurückreichen.

Immer wieder im Blickpunkt

Seitdem war man regelmäßiger Gast bei derartigen Enthüllungen. Zu den jüngeren Fällen gehörte ein 2019 aufgedeckter Angriff auf rund 1.400 Personen – auch hier traf es hauptsächlich Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Politiker –, für den man eine Schwachstelle in Whatsapp ausgenutzt hatte. NSO gibt sich bei öffentlichen Statements wortkarg, betonte aber immer wieder, nur "verantwortungsvoll mit Regierungen" zusammenzuarbeiten.

Gleichzeitig weist man aber auch darauf hin, dass man nicht wissen könne und auch keine Kontrolle darüber habe, gegen welche Ziele die eigenen Kunden die Dienste und Software einsetzen. Der Einsatz sei aber nur zur Bekämpfung von Verbrechen und Terror erlaubt. Gerade die Definition von Terrorbekämpfung wird aber besonders von autoritären Regierungen gerne sehr breit ausgelegt. Der genaue Kundenkreis von NSO ist nicht bekannt. Man weiß, dass Saudi-Arabien und weitere Golfstaaten zu den Abnehmern gehören. Auch die mexikanischen Behörden dürften wohl mit den Tools arbeiten.

Grenzübergreifende Überwachung

2018 kamen Forscher des Citizen Lab der University of Toronto in einer Untersuchung zum Schluss, dass zumindest in 45 Ländern Überwachung mittels Pegasus betrieben wird. Das legt den Schluss nahe, dass manche Regierungen das Spionagewerkzeug auch verwenden, um Ziele im Ausland auszuhorchen. Die Human Rights Foundation berichtet etwa vom Fall des Saudis Omar Abdulaziz, der aufgrund politischer Verfolgung Asyl in Kanada erhalten hat. Von dort aus betreibt er auf Youtube eine Satiresendung namens "Fitnah Show", in der er sich auch kritisch zur Regierung seines Heimatlandes äußert.

Über einen Link in einer gefälschten DHL-Benachrichtigung wurde sein Handy infiziert und überwacht. In weiterer Folge wurden in Saudi Arabien lebende Freunde und Verwandte Abdulaziz' bedrängt und teilweise sogar festgenommen, um ihn zur Aufgabe seiner Aktivitäten zu drängen. Abdulaziz stand auch in Kontakt mit dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi, dessen Ermordung im saudischen Konsulat in der Türkei 2018 weltweit Empörung und diplomatische Verwerfungen auslöste. Zuvor, so zeigen die jüngsten Enthüllungen, war auch Khashoggis Frau die Pegasus-Spyware untergejubelt worden.

Die Jagd nach "Zero Days"

Schwachstellen sind ein wichtiges Stichwort, wenn es darum geht, wie Pegasus funktioniert. Nicht nur die Möglichkeiten des Spionagewerkzeugs wurden in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut, sondern auch die Angriffswege. Ursprünglich setzte eine Infektion die unfreiwillige Mithilfe des Ziels voraus – etwa durch den Klick auf einen Link, der zu einer manipulierten Website führt, oder durch die Installation einer App, die sich als anderes Programm ausgibt.

Mittlerweile ist das aber nicht mehr nötig. Die NSO Group bedient sich offenkundig am Markt für Sicherheitslücken. Hacker bieten dort Informationen über Schwachstellen in Programmen und Betriebssystemen feil. Oft wird einfach an den Höchstbieter verkauft, unabhängig davon, um wen es sich dabei handelt. Besonders wertvoll sind hier sogenannte "Zero Days", also offenstehende Lecks, über die die Entwickler der betroffenen Software nicht im Bilde sind. Je einfacher die Lücke auszunutzen ist und je umfassender der damit erreichbare Zugriff auf Geräte und Apps, desto teurer wird es.

Mit den richtigen Schwachstellen ist es dann auch möglich, das Handy eines Ziels zu infiltrieren, ohne dass das Opfer dies bemerkt. Im Falle der Whatsapp-Überwachung wurde eine (nunmehr längst geschlossene) Lücke im Messenger ausgenutzt, die dies über einen versuchten Videoanruf ermöglichte. Nach Bekanntwerden wurde das Leck seitens Whatsapp schnell geschlossen. Aber auch über den Versand unsichtbarer Nachrichten werden Angriffe umgesetzt. Es reicht, dass das Handy mit dem Internet verbunden ist – die Angreifer müssen lediglich die Rufnummer kennen, um das Gerät aus der Ferne dazu zu bewegen, die Pegasus-Malware herunterzuladen. Betroffen sind sowohl Android-Smartphones als auch iPhones.

Die Attacken funktionieren so lange, bis die Entwickler der betroffenen Software und Betriebssysteme die Schwachstellen identifizieren können und schließen. Sie befinden sich gemeinsam mit Sicherheitsforschern und "guten" Hackern im beständigen Wettlauf mit jenen, die gewerbsmäßig nach Lücken suchen, um sie für beachtliche Beträge an Geheimdienste oder Unternehmen zu verkaufen.

Österreichischer "Bundestrojaner" liegt auf Eis

Spähsoftware wird allerdings nicht nur von autoritären Regimes genutzt. Auch Geheimdienste wie die US-amerikanische NSA und das britische GCHQ setzen solche Tools ein, wie etwa die Enthüllungen von Edward Snowden zeigten. Sie verfügen allerdings über genug Kapazitäten, um eigene Lösungen zu entwickeln und auf dem neuesten Stand zu halten, und sind daher nicht unbedingt auf private Anbieter wie NSO angewiesen.

In Deutschland können Behörden unter strengen gesetzlichen Auflagen sogenannte "Online-Durchsuchungen" vornehmen. Die dafür zugekaufte Software, landläufig "Bundestrojaner" genannt, stammt allerdings nicht von NSO, sondern vom Münchner Unternehmen Lench IT Solutions und ist unter den Namen Finfisher und Finspy bekannt. Mit Stand 2019 wurde aber laut WDR-Recherchen jedoch noch in keinem einzigen Ermittlungsfall zu terroristischen Aktivitäten eine Online-Durchsuchung beantragt, da der technische Aufwand für die Anpassung der Software an das jeweilige Zielgerät zu hoch war. Das dürfte sich aber bald ändern, da auch die Bundespolizei den staatlichen Trojaner künftig nützen wird, speziell um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vieler Messenger-Apps zu umgehen.

In Österreich war die Nutzung eines solchen Werkzeugs durch die Behörden in den vergangenen Jahren auch immer wieder ein Thema. Zuletzt wollte die 2019 an der Ibiza-Affäre zerbrochene türkis-blaue Regierung im Rahmen eines Sicherheitspakets die Basis für einen "Bundestrojaner" legen, der bei Terrorverdacht und schwereren Straftaten eingesetzt werden sollte. Das Vorhaben wurde jedoch im Dezember 2019 vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Die ÖVP spricht sich weiterhin für die Einführung aus. Laut dem von den Grünen geführten Justizministerium gibt es derzeit allerdings "keine konkreten Pläne zur Umsetzung". (Georg Pichler, 19.7.2021)