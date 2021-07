Der 17-jährige Victor Wembanyama soll in zwei Jahren als Top-Pick in der NBA einschlagen. "Er ist der talentierste Spieler, den ich je gesehen habe", sagt Utah-Center Rudy Gobert

Das nächste europäische Megatalent: Victor Wembanyama, 17 Jahre alt, 2,19 Meter groß, geschmeidig wie eine Katze. Foto: FIBA

Auch ein Sieg kann manchmal ernüchternd sein. So gewannen die US-Basketballer bei der U19-Weltmeisterschaft in Lettland Gold, als dem Amerikaner Chet Holmgren, immerhin zum besten Spieler des Turniers gewählt, folgender Satz entfuhr: "Ich dachte, dass ich groß bin und einen guten Wurf habe, aber er ist auf einem komplett anderen Niveau." Gemeint war Victor Wembanyama, ein 17-jähriger Franzose, der nicht nur wegen seiner 22 Punkte, acht Rebounds und acht Blocks im WM-Finale für Aufregung in der Basketballwelt sorgt.

Wembanyama ist womöglich das größte Talent im Basketball seit dem Slowenen Luka Doncic. In den Notizbüchern der Scouts steht er schon eine Weile, für den NBA-Draft 2023, den frühestmöglichen Zeitpunkt für einen Wechsel in beste Liga der Welt, gilt Wembanyama als Kandidat für einen der drei ersten Picks. Seine körperlichen Maße sind imposant. Streckt er die Arme auf die Seite aus, ergibt sich eine Spannweite von 2,36 Metern. Zum Vergleich: Österreichs NBA-Aushängeschild Jakob Pöltl hat eine Spannweite von 2,21 Metern. Das ist so, also wäre für die Gegner auf dem Weg zum Korb noch ein Verkehrsschild mehr im Weg.

Wembanyama ist aber kein riesengroßer Hydrant, sondern hat butterweiche Bewegungen, einen Wurf und ist flott auf den Beinen. "Er ist der talentierteste Spieler, den ich je gesehen habe", sagt der Franzose Rudy Gobert, der für die Utah Jazz in der abgelaufenen NBA-Saison zum dritten Mal in vier Jahren zum besten Verteidiger der Liga gewählt wurde. "Er ist mir um Längen voraus. In seinem Alter war ich noch im Amateurbereich, er spielt schon in der ersten französischen Liga und im EuroCup." Gobert machte Wembanyama einem breiteren Publikum bekannt, als er im Vorjahr ein Video von einem Trainingsspiel gegen den damals noch 16-jährigen im Internetz veröffentlichte. Wembanyama traf einige Würfe sehr locker über den NBA-Star hinweg.

Es gibt auch Parallelen zu Superstar Luka Doncic. Wie der Slowene, wurde auch Wembanyama bereits als Teenager ins kalte Wasser geworfen, wenn auch nur im zweitbesten europäischen Basketball-Wettbewerb und nicht in der Euro League. Im EuroCup kam er bereits als 15-Jähriger zum Einsatz, brachte es in 18 Partien im Schnitt immerhin auf sieben Punkte, fünf Rebounds und einen Block.

"Ich würde mich selbst als vielseitig bezeichnen", sagt Wembanyama zum US-Sportsender ESPN. Den heiligen Gral hat in der NBA noch niemand gefunden, aber Center-Spieler, die in der Verteidigung den eigenen Korb zumachen und im Angriff aus jeder Distanz die Kugel durchs Netz swishen lassen können, sind gefragter denn je. Der Lette Kristaps Porzingis galt als Prototyp, bis er nach vielen Verletzungen seinen Marktwert in den Keller fallen sah.

Dann gibt es da noch Brecher wie Joel Embiid, DeAndre Ayton oder Nikola Jokic, die ein Spiel in allen Facetten dominieren können. Und natürlich das Alien Giannis Antetokounmpo. Der 2,11 Meter große Grieche ist gerade dabei, seine erste NBA-Meisterschaft mit den Milwaukee Bucks zu gewinnen. Und das ohne einen funktionierenden Distanzwurf. Spiel sechs der NBA-Finals steigt heute Nacht (3 Uhr).

Eine Fragezeichen steht hinter der körperlichen Entwicklung Wembanyamas. Bei einer Größe von 2,19 Metern wiegt der Franzose noch keine 100 Kilo. Normal für dieses Alter, wird es sich aber weisen, wie sich die steigende Belastung auf seinen Körper auswirkt. Es sind schon andere großgewachsene Sterne am Basketballhimmel verglüht, schlag nach bei Hasheem Thabeet oder Greg Oden.

Wembanyama hat vor kurzem einen Dreijahresvertrag bei ASVEL Lyon-Villeurbanne unterschrieben. Der französische Topklub gehört NBA-Legende Tony Parker und bietet Wembanyama mit der Teilnahme an der Euro League eine Rolle auf Europas größter Basketballbühne. Wembanyama geht also einen ähnlichen Weg wie Doncic, verzichtet auf eine High School- oder Collegekarriere in den USA. Die NBA dürfte so oder so rufen. (Florian Vetter, 20.7.2021)