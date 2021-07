Darbo wirbt für seinen neuen Fruchtsirup. Foto: DMB

Wien – Darbo präsentiert seinen neuen Fruchtsirup "Sizilianische Zitrone" mittels Out Of Home Kampagne. Die erstmalige Umsetzung dieser Werbeform erfolgte gemeinsam mit Demner, Merlicek & Bergmann/DMB. und Media1 auf City Lights, Plakaten und DigiScreens.

"Das zitronengelbe Sujet lässt mit dem illustrierten Ornament von Thomas Paster, Bildern aufgeschnittener Zitronen und dem Darbo Fruchtsirup in der unverkennbaren Flasche von heißen Tagen in Italien träumen. Ganz im bekannten verträumten Stil von Darbo", so die Agentur in einer Aussendung. (red, 19.7.2021)