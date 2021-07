Kontra

von Gudrun Harrer

In den Meeren schwimmen, solange wir sie noch nicht ausgerottet haben, die wunderlichsten aquatischen Lebewesen. Nicht dazu zählen kleine, relativ flache und langgestreckte Quader, die man unter dem Namen Fischstäbchen kennt.

Es handelt sich vielmehr um eine Erfindung von Menschen, die nicht mit der Form des Tieres, das sie verzehren, konfrontiert werden wollen. Auch nicht mit dessen Geschmack, weswegen der rechteckige Fischschnipsel zusätzlich in einen Panierpanzer gehüllt wird, der bis zu 40 Prozent des Gesamtvolumens ausmacht.

Immerhin ist da drin aber tatsächlich Fisch und nicht Fischmehl, wird uns versichert: Was den notorischen Käpt’n Iglo veranlasst zu behaupten, dass, wer diese Bröselfetzenfischziegel konsumiert oder – wahrscheinlicher – an seinen wehrlosen Nachwuchs verfüttert, "was Gscheit’s" auf den Tisch bringt. Das schreit nach einer gastrosophischen Abhandlung zur Bedeutung von "was Gscheit’s" in Österreich. Das nächste Mal. (RONDO, 30.7.2021)