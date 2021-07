Gechillter Karton

Netflix and Chilll’d, Ben & Jerry’s Foto: Hersteller

Ben-&-Jerry’s-Eiskreationen landeten gleich zweimal im Testwagen – entdeckte doch eine Versuchsperson ihre Lieblingssorte auch in veganer Variante. Das Testergebnis könnte aber nicht enttäuschender sein. Eine leichte "Kartonnote" glaubte ein Probeschlecker zu erkennen – wer sich schon einmal am "echten" "Netflix and Chilll’d" vergangen hat, passt hier.

Netflix and Chilll’d, Ben & Jerry’s, Spar, 7,99 Euro

2 von 6 Punkten





Vegan für alle

Coconutterly Caramel’d, Ben & Jerry’s Foto: Hersteller

Bei diesem Eis ist es lediglich die Konsistenz, die einen Punkt Abzug verdient. Es ist etwas bröseliger, als wir Ben & Jerry’s sonst kennen. Ansonsten ist es aber genau das, was man sich von einem der berühmten Becher erwartet: "Echte Herzschmerznahrung", urteilt eine Testerin. Das Karamell zerfließt auf der Zunge, und die Kokosnote harmoniert perfekt mit den Schokosplittern.

Coconutterly Caramel’d, Ben & Jerry’s, Spar, 7,99 Euro

5 von 6 Punkten





Nicecream!

Veganes Erdnuss-Eis auf Hafermilchbasis, Spar Veggie Foto: Hersteller

Dieses Eis überzeugt vom ersten Bissen an das gesamte Testkomitee. Der Erdnussgeschmack ist natürlich, die salzig-süße Note ausgeglichen. Auch die Konsistenz lässt keine Wünsche offen: "Samtig" und "zart schmelzend" sind zu hören. Besonders erfreulich: Das Eis kostet nur halb so viel wie einige Konkurrenten. Einen Punkt Abzug gibt es, da es einem Tester zu süß war.

Veganes Erdnuss-Eis auf Hafermilchbasis, Spar Veggie, Spar, 3,59 Euro

5 von 6 Punkten





Komisch künstlich

Nuts About You, Veganista Foto: Hersteller

Wer schon einmal Proteinpulver mit Karamellgeschmack probiert hat, wird sich hier gleich daran erinnert fühlen. Die Erdnussnote schmeckt nur, wer zufällig auf eine der gefühlt zwei enthaltenen Nüsse beißt. Außerdem sticht das Kokosmilcharoma manchen zu deutlich hervor. Das Fazit: zu teuer, zu künstlich und auch die vergleichsweise wenigen Kalorien nicht wert.

Nuts About You, Veganista, Spar, 5,99 Euro

2 von 6 Punkten

(Antonia Rauth, RONDO, 25.7.2021)