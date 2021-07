Die Rakete. Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Moskau – Russland hat nach eigenen Angaben erneut einen erfolgreichen Test seiner Zirkon-Hyperschallrakete vorgenommen. Auf einem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video war am Montag zu sehen, wie die Rakete vom russischen Kriegsschiff Admiral Gorschkow in der nordrussischen Barentssee aus abgefeuert wurde. Die Zirkon-Rakete habe erfolgreich ein Ziel in einer Entfernung von 350 Kilometern getroffen, erklärte das Ministerium.

Die Rakete habe im Flug eine Geschwindigkeit von fast Mach 7 erreicht, hieß es in der Erklärung des Ministeriums. Mit der Mach-Zahl wird das Verhältnis der Geschwindigkeit eines Körpers zur Schallgeschwindigkeit angegeben.

Aufrüstung

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Entwicklung der Zirkon-Rakete im Februar 2019 angekündigt. Damals sagte er, die Rakete mit einer Reichweite von 1.000 Kilometern könne die neunfache Schallgeschwindigkeit erreichen. Erstmals getestet worden war die Rakete im Oktober 2020, Putin sprach damals von einem "großen Ereignis" für ganz Russland.

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit dem Westen hat Russland sein modernes Waffenarsenal in den vergangenen Jahren deutlich aufgerüstet. Putin hat die von seinem Land entwickelten Hyperschallraketen als "unbesiegbar" bezeichnet. (APA, AFP, 19.7.2021)