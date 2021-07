Laura Mvula: Stimme, Gesten und Schulterpolster sind groß! Foto: Atlantic Records

Laura Mvula – "Pink Noise"

Die Britin Laura Mvula ist zwar keine der Royals, aber ganz und gar "Princess". Der Einfluss des Genies Prince ist auf jeder Nummer von Mvulas Album "Pink Noise" hörbar. Nachdem die klassisch ausgebildete Sängerin zwei hübsche Alben vorgelegt hat, folgt mit "Pink Noise" nun nach fünf Jahren das fulminante Comeback, das sich ganz und gar den 80ern verschrieben hat. Explosiver, bunter Pop der Marke "I wanna dance with somebody (Church Girl)" findet sich da genauso wie der Richtung Kunstlied einer Kate Bush abbiegende famose Opener "Safe Passage". Doch es sind nicht nur Stimme, Gesten und Schulterpolster groß, die Texte haben Tiefgang und die Arrangements genau die richtigen Wendungen, die das Album zu viel mehr als einer Hommage an glitzerndere Zeiten machen.

Vince Staples – "Vince Staples"

Vince Staples gehört zur seltenen Gattung Mann, die einen nie enttäuscht. Zumindest musikalisch hat der junge Rapper aus North Long Beach, Kalifornien, der mittlerweile neben einigen obligaten Mixtapes sein viertes Album vorlegt, noch nichts falsch gemacht. Gut, man muss schon sagen, dass halt auch nie etwas Besseres nachkam als sein Debütalbum "Summertime '06", wenn es um memorable Hooks und eine musikalische Grundstimmung, die Bedrohung, Unwohlsein und Hunger vermittelt, geht. Auf dem mit seinem Namen betitelten Album übt sich Staples nun eher in der Kunstform des Understatements und lullt die Hörenden auf entspannten, aber niemals langweiligen Beats mit bewusst monotonem Vortrag ein. Ein Album zum Runterkommen – mit fantastisch erzählten Geschichten als Belohnung.

Charlotte Day Wilson – "Alpha"

Vielleicht ist die Kanadierin Charlotte Day Wilson ein fröhlicher Mensch. An ihrer Stimme würde man es jedenfalls nicht merken, denn diese zeichnet sich durch eine faszinierend-packende Traurigkeit und Enttäuschung aus, die auch in Textzeilen wie "when it rains / only rains on me" auf den Punkt gebracht wird. Mit "Alpha" legt die Singer-Songwriterin mit Neosoul-Schlagseite nach zehn Jahren im Musikbusiness ihr herzschmerzendes Debütalbum vor. Funktioniert als Easy Listening im Hintergrund, wer aber wirklich zuhört, heult sofort.

